Хаверц стал самым молодым автором 30 голов в истории Бундеслиги

«Байер» разгромил «Айнтрахт» во встрече 25-го тура Бундеслиги. Счет в матче открыл полузащитник «аспириновых» .

Таким образом, на его счету уже 30 голов в карьере в рамках чемпионата Германии. Хаверц (20 лет и 270 дней) достиг этой отметки быстрее всех в истории турнира.

Он побил рекорд бывшего нападающего «Шальке» Клауса Фишера, который забил 30 мячей в возрасте 20 лет и 285 дней.

