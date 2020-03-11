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Анхелиньо: «Было бы здорово сыграть с „Сити“ в 1/4 финала Лиги чемпионов»

сегодня, 03:33
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Защитник «Лейпцига» Анхелиньо, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход «быков» в четвертьфинал турнира.

Это особенное чувство. Замечательный вечер, и я просто на седьмом небе. Мы были очень позитивно настроены и решили сразу взять игру на себя. Мы очень довольны. Это было не так уж легко, мы должны были очень сильно потрудиться.

Наша команда очень сильно выкладывается. И мы составляем единой целое с нашими болельщиками. Огромное им спасибо.

[Сыграть с «Ман Сити»] было бы здорово, трудно играть против этого соперника! У нас молодая команда, и мы жаждем большего. Но главное – это усердная работа.

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