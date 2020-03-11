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Генич: «Сам Сёмин не знает, что ему поможет сохранить тренерский пост»

11 марта 2020, 10:44

Российский комментатор Константин Генич оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне в РПЛ.

Какой результат для «Локомотива» гарантирует продление контракта с Сёминым? Никакой. Даже если это будет второе место, прямая путевка в Лигу чемпионов и гарантированные 20-30 миллионов евро (а то и больше — с учетом маркетинговой истории, продаж билетов и абонементов). Я не читал контракт Юрия Палыча, может, у него там прописана пролонгация, если команда выходит в ЛЧ — такое может быть, но мы об этом не знаем. Возможно, только в случае, когда деваться руководству будет некуда, оно будет вынуждено продлить отношения с тренером. 

Именно вынуждено. Потому что заявления, которые делает Василий Кикнадзе, недвусмысленно дают понять, что летом «Локо» собирается рассматривать другие кандидатуры на пост главного тренера. Совершенно точно — внутри клуба что-то происходит. И не очень хорошее. Взаимопонимания и единой химии у тренерского штаба и руководства, увы, не наблюдается. «Локомотив» может выехать на прямое лигочемпионское место на багаже своего тренерского и игроцкого опыта. Сейчас, в марте месяце, даже сам Сёмин не знает, что ему поможет сохранить за собой тренерский пост.
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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил steelhead
12 марта в 00:07
Думаешь, если бы тренером был Гвардиола,то Локо уделал бы Атлетико и Ювентус? Забавно, если так.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил steelhead
11 марта в 20:34
У мастодонта в составе чемпион мира, вице-чемпион мира, два чемпиона Европы. Результаты в ЛЧ напомнить?
Я тоже могу тебе кое-что напомнить. Например, выступление наших клубов в еврокубковом сезоне. А еще я могу напомнить, что бюджет у половины этих клубов гораздо больше бюджета Локо. А еще я могу напомнить, с кем Локо играл в группе этого ЛЧ. В Европе обделались все в этом сезоне, но Локо далеко не самый последний клуб по качеству игры был
Tostao
Tostao
11 марта в 17:43, ред.
А что, у ворот Баковки уже давно томится очередь из высококлассных, но безработных тренеров типа Клоппа ? И остаётся лишь самая малость - уволить Сёмина, как ретрограда и покрывшегося мхом спеца. Люстрация по Кикнадзе. ))
pomor45
pomor45 ответил asaf59@mail.ru
11 марта в 17:39
Жизнь показывает,что никому футбольные достижения не нужны.За последние 10 лет достижений лучше чем у Сёмина нет,но его выживают,между прочим, это делают с первого дня его работы
Ну, какие там в РПЛ могут быть достижения? Так, результаты местного масштаба.
berda2003
berda2003
11 марта в 17:34
зато на матч тв полная ясность, благодаря "экспертам" типа гнойневича…
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
11 марта в 17:05
Ну и хорошо,одним конкурентом на второе место меньше.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
11 марта в 16:29
Да Палыч всё знает,что надо делать.
Его окружение не знает чем себя занять и какую "пользу" клубу принести.
Активность-то надо проявлять.
asaf59@mail.ru
asaf59@mail.ru
11 марта в 16:22
Жизнь показывает,что никому футбольные достижения не нужны.За последние 10 лет достижений лучше чем у Сёмина нет,но его выживают,между прочим, это делают с первого дня его работы
DXTK
DXTK
11 марта в 15:41, ред.
ну что за дураки опять в руководство Локо пришли, опять всем Семин мешает, потому что Юрий Павлович дело говорит, которое многим не нравиться.

pS нужно этому руководству Семину в ноги поклониться и сказать спасибо отец родной что снова нас сделал чемпионами и мы снова играем в ЛЧ, как в начале 2000-х. А эти только его упрекают..........

для тех кто критикует Локо в ЛЧ..... посмотрите на игры зенита спартака и цска в еврокубках за последние года, как все дружно там обделываются, а еще кто-то смеет упрекать локо в плохой игре, ах какой плохой чемпион, не смогли обыграть Ювентус и Атлетико........ ну да это же не великий лудогорец, базель, Виктория Плезень, Брага и тд
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил steelhead
11 марта в 14:47
У мастодонта в составе чемпион мира, вице-чемпион мира, два чемпиона Европы. Результаты в ЛЧ напомнить?
Лол.

Эдер, Мариу - просто нули.

Хоть пятнадцать раз их можно назвать чемпионами Европы, от этого они играть в футбол не научатся.
bacek15
bacek15
11 марта в 14:39
Провалена ЛЧ-компания с пролетом мимо ЛЕ - вот и все вопросы.
STVA 1
STVA 1 ответил Leha-ha50
11 марта в 14:33
Если выживут Палыча второй раз, то потом сами же жалеть будут. История со Смородской похоже никого, ни чему не научила. Кикнадза просто сам хочет всеми процессами управлять. Но Палыч ставит его на место. Вот Вася и бесится. Как бы потом плакать не пришлось???
Вася копия Цорна))
Leha-ha50
Leha-ha50
11 марта в 14:12
Если выживут Палыча второй раз, то потом сами же жалеть будут. История со Смородской похоже никого, ни чему не научила.
Кикнадза просто сам хочет всеми процессами управлять. Но Палыч ставит его на место. Вот Вася и бесится.
Как бы потом плакать не пришлось???
STVA 1
STVA 1 ответил steelhead
11 марта в 14:04
Это я к тому, что играй у Палыча Карпов и Васин, а не Хеведас с Чорлукой, и условные Кучаев с Обляковым, а не Мариу с А.Миранчуком, то флер гениальности Палыча подвергнется большим сомнениям. А "никчемный бульбаш" с такими игроками отстает от Локо в чемпе на 3 очка, и голов с такой "защитой" пустили поменьше, чем Локо, не играя в железнодорожный автобус.
Я про никчемного бульбаша ни разу не говорил! Я про то что не звания играют!
А тот же Хеведес ни фига не напоминает , того , который играл на ЧМ!
steelhead
steelhead ответил STVA 1
11 марта в 13:55
Играют не звания , а люди! Сколько в Реале людей со званиями! Не напомнишь мне рез-т последнего тура!!
Это я к тому, что играй у Палыча Карпов и Васин, а не Хеведас с Чорлукой, и условные Кучаев с Обляковым, а не Мариу с А.Миранчуком, то флер гениальности Палыча подвергнется большим сомнениям. А "никчемный бульбаш" с такими игроками отстает от Локо в чемпе на 3 очка, и голов с такой "защитой" пустили поменьше, чем Локо, не играя в железнодорожный автобус.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 марта в 13:40
Похоже, что за дедушку Шпалыча крепко взялись и решили отправить на покой...
STVA 1
STVA 1 ответил steelhead
11 марта в 12:54
У мастодонта в составе чемпион мира, вице-чемпион мира, два чемпиона Европы. Результаты в ЛЧ напомнить?
Играют не звания , а люди! Сколько в Реале людей со званиями!
Не напомнишь мне рез-т последнего тура!!
STVA 1
STVA 1
11 марта в 12:52
Смородская,теперь вот Кикнадзе.... как бы потом не пришлось Палыча опять звать!
steelhead
steelhead ответил Правдин Семён
11 марта в 12:39
Последнего мастодонта хотят выгнать. Это не про футбол, это про деньги. Палыч-эпоха,а эти все-пыль с его сапог.
У мастодонта в составе чемпион мира, вице-чемпион мира, два чемпиона Европы. Результаты в ЛЧ напомнить?
Правдин Семён
Правдин Семён
11 марта в 12:26
Последнего мастодонта хотят выгнать. Это не про футбол, это про деньги. Палыч-эпоха,а эти все-пыль с его сапог.
ОПС
ОПС
11 марта в 12:18
Палычу пора плюнуть на все и уйти отдыхать.
Великолепный
Великолепный
11 марта в 12:15
Генич не знает, Палыч знает.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
11 марта в 12:12
Генич полный отстой.
Ablom
Ablom
11 марта в 12:09
Генич с Васей должен поцеловаться.
cska minus
cska minus ответил Еноты за Арсенал
11 марта в 11:55
Их бы с таким умением работать, в Зенит отправить, там потоки побольше.
За адекватность
За адекватность ответил Evgeny Moreman
11 марта в 11:53
Тренер это важная составляющая команды ,а всякие Смородские ,Кикнадзе ,Геничи пыль подзаборная.
Приветствую. Кикнадзе понять можно. Ему лучше нанять варяга на тренерскую скамейку, чем иметь там строптивого Палыча. Тогда продавай, покупай под личиной новой стратегии, варягу то будет фиолетово. Ну провалится, выгонят, неустойку хапнул и убрался восвояси. Палыч легенда клуба, он должен сам принять решение об уходе, либо должны быть веские причины в виде неудовлетворительных результатов (понимаю, что 2 сезона в ЛЧ вышли неудачными, но все же). Как всегда личное субъективное мнение.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 марта в 11:43
Палыч рубится с гидрой - отсекает одну голову вырастает другая. В конечном счёте он проиграет..
За адекватность
За адекватность
11 марта в 11:38
"заявления, которые делает Василий Кикнадзе". А что скандируют трибуны во время матчей господин Кикнадзе не слышит? Или не для них "Локо" играет?
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
11 марта в 11:14
Тренер это важная составляющая команды ,а всякие Смородские ,Кикнадзе ,Геничи пыль подзаборная.
beefs
beefs
11 марта в 11:14
нависли темные тучи над Палычем...
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