Генич: «Сам Сёмин не знает, что ему поможет сохранить тренерский пост»

Российский комментатор Константин Генич оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне в РПЛ.
Какой результат для «Локомотива» гарантирует продление контракта с Сёминым? Никакой. Даже если это будет второе место, прямая путевка в Лигу чемпионов и гарантированные 20-30 миллионов евро (а то и больше — с учетом маркетинговой истории, продаж билетов и абонементов). Я не читал контракт Юрия Палыча, может, у него там прописана пролонгация, если команда выходит в ЛЧ — такое может быть, но мы об этом не знаем. Возможно, только в случае, когда деваться руководству будет некуда, оно будет вынуждено продлить отношения с тренером.
Именно вынуждено. Потому что заявления, которые делает Василий Кикнадзе, недвусмысленно дают понять, что летом «Локо» собирается рассматривать другие кандидатуры на пост главного тренера. Совершенно точно — внутри клуба что-то происходит. И не очень хорошее. Взаимопонимания и единой химии у тренерского штаба и руководства, увы, не наблюдается. «Локомотив» может выехать на прямое лигочемпионское место на багаже своего тренерского и игроцкого опыта. Сейчас, в марте месяце, даже сам Сёмин не знает, что ему поможет сохранить за собой тренерский пост.
Его окружение не знает чем себя занять и какую "пользу" клубу принести.
Активность-то надо проявлять.
Его окружение не знает чем себя занять и какую "пользу" клубу принести.
Активность-то надо проявлять.
pS нужно этому руководству Семину в ноги поклониться и сказать спасибо отец родной что снова нас сделал чемпионами и мы снова играем в ЛЧ, как в начале 2000-х. А эти только его упрекают..........
для тех кто критикует Локо в ЛЧ..... посмотрите на игры зенита спартака и цска в еврокубках за последние года, как все дружно там обделываются, а еще кто-то смеет упрекать локо в плохой игре, ах какой плохой чемпион, не смогли обыграть Ювентус и Атлетико........ ну да это же не великий лудогорец, базель, Виктория Плезень, Брага и тд
pS нужно этому руководству Семину в ноги поклониться и сказать спасибо отец родной что снова нас сделал чемпионами и мы снова играем в ЛЧ, как в начале 2000-х. А эти только его упрекают..........
для тех кто критикует Локо в ЛЧ..... посмотрите на игры зенита спартака и цска в еврокубках за последние года, как все дружно там обделываются, а еще кто-то смеет упрекать локо в плохой игре, ах какой плохой чемпион, не смогли обыграть Ювентус и Атлетико........ ну да это же не великий лудогорец, базель, Виктория Плезень, Брага и тд
Эдер, Мариу - просто нули.
Хоть пятнадцать раз их можно назвать чемпионами Европы, от этого они играть в футбол не научатся.
Эдер, Мариу - просто нули.
Хоть пятнадцать раз их можно назвать чемпионами Европы, от этого они играть в футбол не научатся.
Кикнадза просто сам хочет всеми процессами управлять. Но Палыч ставит его на место. Вот Вася и бесится.
Как бы потом плакать не пришлось???
Кикнадза просто сам хочет всеми процессами управлять. Но Палыч ставит его на место. Вот Вася и бесится.
Как бы потом плакать не пришлось???
А тот же Хеведес ни фига не напоминает , того , который играл на ЧМ!
А тот же Хеведес ни фига не напоминает , того , который играл на ЧМ!
Не напомнишь мне рез-т последнего тура!!
Не напомнишь мне рез-т последнего тура!!