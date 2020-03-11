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Федотов рассказал про цензуру на ТВ в адрес «Зенита»

11 марта 2020, 10:10

Бывший российский арбитр Игорь Федотов рассказал о своей работе на Матч ТВ.

Сначала мне позвонил Дмитрий Шнякин, потом уже я встретился с редактором, мы переговорили, сделали два пилотных выпуска. И потом уже подписали договор, но все закончилось на матче «Зенит» — ЦСКА. Я высказался, что Азмуну нужно давать красную карточку. Потом кто-то позвонил, и мне сообщили, что после матча меня не выведут в эфир. Никаких технических проблем не было. Мне ничего не объясняли. Просто сказали, что я против VAR. Потом уже мне позвонили с неизвестного номера и сказали, что я решаю свои вопросы с Егоровым в эфире. Кто мог позвонить? Даже говорить не хочу, это только догадки. Кто мог позвонить на Матч ТВ, тоже не представляю. Я просто ушел со студии.

Уже с утра был выпуск на Матч ТВ по резонансным моментам матча. Вечером мы должны были записывать программу по разбору всех этих моментов — желтая Облякову, момент с Азмуном, который вообще не показали, это из того, что я помню. Вечером я приезжаю на запись, а мне говорят, что со мной не могут записывать разбор этой игры и предлагают обсудить другие матчи. На что я ответил, что тогда вообще не буду выходить в эфир. Можно ли сказать, что в отношении «Зенита» на Матч ТВ цензура? Этого я утверждать не могу. Говорю, что знаю.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил Nekit92
11 марта в 17:04
Генич конский
Отнюдь! Он Тарасовский воспитанник Тарасовки! Стоимость трансфера Генича была 3 000 долларов в свое время )) Но зато он теперь много пишет )) Псевдоним Горин ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Тальгат
11 марта в 16:59
Неадекваты болеюшие за зенит с пеной у рта это отрицают
Почитай комменты ниже.....
И посмотри у кого "пена".....)))
Grabovsky
Grabovsky
11 марта в 16:04
всё очень просто не смотрите Матч ТВ =) в чём проблема не вижу
Тальгат
Тальгат ответил Великолепный
11 марта в 12:43
Неадекваты болеюшие за зенит с пеной у рта это отрицают
wingback
wingback
11 марта в 12:30
Уберут из эфира одного хряка, тут же два новых появляются...
oFANATo
oFANATo
11 марта в 12:29, ред.
Федотов:"Я высказался, что Азмуну нужно давать красную карточку. Потом кто-то позвонил, и мне сообщили, что после матча меня не выведут в эфир."
oFANATo
oFANATo
11 марта в 12:27
Пока не отлучат Газпром от футбола, так и будет продолжаться этот беспредел.
Великолепный
Великолепный
11 марта в 12:23
Все давно уже знают, что есть цензура на матчи Зенита.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил 112910415
11 марта в 12:11
Конечно. Не может быть цензуры на Газпром-Медиа в пользу Газпрома
leopit
leopit
11 марта в 12:08
    КЭТиК
    КЭТиК
    11 марта в 11:56
    У Канделаки возможно всё.
    galem72
    galem72
    11 марта в 11:47
    Очередное подтверждение ущербности нынешнего режима. Плешь со своей компашкой страх как не любят критику в адрес себя и своих "детищ".
    Nekit92
    Nekit92 ответил Scuderia Ferrаri
    11 марта в 10:55
    Почему на Газпром ТВ так много людей спартака, например, шмурнов и генич? Почему именно в его сторону такое джентльменство?
    Генич конский
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    11 марта в 10:53
    Стыдно за бомжей. Уничтожили футбол в стране.
    112910415
    112910415
    11 марта в 10:32
    какие нелепые подозрения !
    да всякому баклану ясно : не может быть на Матч ТВ цензуры в пользу Зенита !
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил makkie
    11 марта в 10:31, ред.
    Я высказался, что Азмуну нужно давать красную карточку. Потом кто-то позвонил, и мне сообщили, что после матча меня не выведут в эфир __________________________________ Просто совпадение! Откуда на Газпром ТВ такие фокусы в случае с критикой Зенита. Явно происки врагов :)
    Почему на Газпром ТВ так много людей спартака, например, шмурнов и генич?

    Почему именно в его сторону такое джентльменство?
    makkie
    makkie
    11 марта в 10:23
    Я высказался, что Азмуну нужно давать красную карточку. Потом кто-то позвонил, и мне сообщили, что после матча меня не выведут в эфир
    __________________________________

    Просто совпадение!
    Откуда на Газпром ТВ такие фокусы в случае с критикой Зенита.
    Явно происки врагов :)
    Footbolista
    Footbolista
    11 марта в 10:18, ред.
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