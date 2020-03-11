Федотов рассказал про цензуру на ТВ в адрес «Зенита»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов рассказал о своей работе на Матч ТВ.

Сначала мне позвонил Дмитрий Шнякин, потом уже я встретился с редактором, мы переговорили, сделали два пилотных выпуска. И потом уже подписали договор, но все закончилось на матче «Зенит» — ЦСКА . Я высказался, что Азмуну нужно давать красную карточку. Потом кто-то позвонил, и мне сообщили, что после матча меня не выведут в эфир. Никаких технических проблем не было. Мне ничего не объясняли. Просто сказали, что я против VAR . Потом уже мне позвонили с неизвестного номера и сказали, что я решаю свои вопросы с Егоровым в эфире. Кто мог позвонить? Даже говорить не хочу, это только догадки. Кто мог позвонить на Матч ТВ, тоже не представляю. Я просто ушел со студии.

Уже с утра был выпуск на Матч ТВ по резонансным моментам матча. Вечером мы должны были записывать программу по разбору всех этих моментов — желтая Облякову, момент с Азмуном, который вообще не показали, это из того, что я помню. Вечером я приезжаю на запись, а мне говорят, что со мной не могут записывать разбор этой игры и предлагают обсудить другие матчи. На что я ответил, что тогда вообще не буду выходить в эфир. Можно ли сказать, что в отношении «Зенита» на Матч ТВ цензура? Этого я утверждать не могу. Говорю, что знаю.