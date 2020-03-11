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Генич: «„Зенит“ прямо сейчас не играет по-чемпионски»

11 марта 2020, 10:49

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал последние успехи «Зенита» в РПЛ.

Ощущение чемпионства было ближе два тура назад, когда перед рестартом РПЛ отрыв от конкурентов составлял 10 очков. Сейчас, когда отставание «Краснодара» — шесть очков, а в апреле предстоит очная встреча с «быками», это ощущение чуть-чуть расплывается. Тем не менее мне кажется, «Зениту» хватит ресурсов и обоймы, чтобы в итоге доехать до чемпионства. В прошлом сезоне, как мы помним, именно в Краснодаре по большому счету решалась судьба золотых медалей. Не исключено, что такая же ситуация может повториться и в этом сезоне.

После зимней паузы «Зенит» дважды сыграл 0:0 с неуступчивыми соперниками. И теперь, может быть, у команды уйдет это чувство — что она как бы доигрывает чемпионат с золотыми медалями на шее. Также хороший звоночек для Семака — что против «Зенита» все будут играть в закрытый, глубокий футбол. Так было и с «Локомотивом», и с «Уфой», и, наверное, так будет с «Уралом» в следующем туре.

В обороне у команды Семака полный порядок — она меньше всех пропускает, но как мне кажется, «Зенит» прямо сейчас не играет по-чемпионски. В остальном же стоит признать, что команда по праву находятся в лидерах. Думаю, команда Семака со своей задачей справится, и «Зенит» вновь станет первым.

Ранее Константин Генич оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне в РПЛ.

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Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 14:19, ред.
можно подумать что ты комментируешь по комментаторски дилетант унылый
pomor45
pomor45
11 марта в 18:16, ред.
закрытый, глубокий футбол.
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Дипломатичное название четырёхэтажного автобуса. Но, дело не в этом, и не в чемпионстве Зенита и кого-либо другого, а в том, что как не было ни у кого из лидеров современной игры, с которой можно в ЕК показаться, так и нет. Никаких выводов из всех пяти провальных лет в ЕК не сделано, даже намёка нет. Тедеско что-то там пытается изобразить, но Спартак не поддаётся. Наверное, плюнет и уйдёт.Видно в автобусной РПЛ современного футбола в принципе быть не может. Это царство "закрытого, глубокого футбола", короче - болота, а если так, то всё остальное совершенно безразлично. Все эти достижения местного масштаба важны только для отечественных глоров - они в основном и усердствуют на всех спортивных сайтах. Жизненный интерес ко всему происходящему имеют только футбольные чиновники, журналисты и эксперты - это их хлеб. Не мудрено, что они всеми силами поддерживают, как могут, хоть какой-то интерес к этому болоту. Кулики (футбольные клубы) тоже нахваливают, вяло препираясь друг с другом по мелочам. Они тоже этим живут - и очень даже не дурно,поэтому Европа им особо и не нужна.
Garrincha58
Garrincha58
11 марта в 14:30
а когда господин Генич Зенит играл по чемпионски??? вы господин или тупите или сарказничаете я уже и не помню когда питерцы играли по чемпионски да даже просто красиво легко не было такого уже несколько лет и вряд ли будет потому что нет в команде приличных игроков европейского уровня да и тренер колхозник
oFANATo
oFANATo
11 марта в 14:23
Генич: «„Зенит“ прямо сейчас не играет по-чемпионски»

Генич, так по чемпионски зенит не играл и в первой части чемпионата.

Отрыв в 10 очков был сделан дюковым,милером,егоровым.

Это называется кабинетное чемпионство
Red blu
Red blu ответил чемпионство с душком
11 марта в 14:19
это мнение действующего комментатора Матч ТВ входящий в состав Газпром-Медиа Константина Генича, а теперь давайте послушаем БЫВШЕГО комментатора Матч ТВ Игоря Федотова. цитата. «После первого тайма «Зенит» — ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре.» В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму. после этого матча Федотова "попросили" с Матч ТВ. Вот так в СМИ делают из Зенита "чемпиона с душком"
Трудно с этим поспорить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ArtemBzdn
11 марта в 11:56
Да какая разница кто чемпион РПЛ. Игры то нету, если есть - то скучная. Оборона действительно хорошая, а нападение - мертвое. Нет хороших скоростных нападающих.
Последние две нулёвки подпортили. До перерыва было в среднем 2 гола за матч.
Да и соперники были -Уфа в своём аФтобусе, ну а Локо есть Локо...
Doping87
Doping87
11 марта в 11:52
Кто тогда показывает чемпионскую игру прямо сейчас?
ArtemBzdn
ArtemBzdn
11 марта в 11:34, ред.
Да какая разница кто чемпион РПЛ. Игры то нету, если есть - то скучная. Оборона действительно хорошая, а нападение - мертвое. Нет хороших скоростных нападающих.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
11 марта в 11:12, ред.
это мнение действующего комментатора Матч ТВ входящий в состав Газпром-Медиа Константина Генича, а теперь давайте послушаем БЫВШЕГО комментатора Матч ТВ Игоря Федотова.

цитата.
«После первого тайма «Зенит» — ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре.»

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму.

после этого матча Федотова "попросили" с Матч ТВ.

Вот так в СМИ делают из Зенита "чемпиона с душком"
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Ангел неБесГрешен
11 марта в 11:10
Как бы кому не хотелось, а Зенит-чемпион!
Настоящий чемпион будет на 2 месте. А бомжи, кабинетно-судейские.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 марта в 11:05
Как бы кому не хотелось, а Зенит-чемпион!
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