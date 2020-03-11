Генич: «„Зенит“ прямо сейчас не играет по-чемпионски»

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал последние успехи «Зенита» в РПЛ.
Ощущение чемпионства было ближе два тура назад, когда перед рестартом РПЛ отрыв от конкурентов составлял 10 очков. Сейчас, когда отставание «Краснодара» — шесть очков, а в апреле предстоит очная встреча с «быками», это ощущение чуть-чуть расплывается. Тем не менее мне кажется, «Зениту» хватит ресурсов и обоймы, чтобы в итоге доехать до чемпионства. В прошлом сезоне, как мы помним, именно в Краснодаре по большому счету решалась судьба золотых медалей. Не исключено, что такая же ситуация может повториться и в этом сезоне.
После зимней паузы «Зенит» дважды сыграл 0:0 с неуступчивыми соперниками. И теперь, может быть, у команды уйдет это чувство — что она как бы доигрывает чемпионат с золотыми медалями на шее. Также хороший звоночек для Семака — что против «Зенита» все будут играть в закрытый, глубокий футбол. Так было и с «Локомотивом», и с «Уфой», и, наверное, так будет с «Уралом» в следующем туре.
В обороне у команды Семака полный порядок — она меньше всех пропускает, но как мне кажется, «Зенит» прямо сейчас не играет по-чемпионски. В остальном же стоит признать, что команда по праву находятся в лидерах. Думаю, команда Семака со своей задачей справится, и «Зенит» вновь станет первым.
Ранее Константин Генич оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне в РПЛ.
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Дипломатичное название четырёхэтажного автобуса. Но, дело не в этом, и не в чемпионстве Зенита и кого-либо другого, а в том, что как не было ни у кого из лидеров современной игры, с которой можно в ЕК показаться, так и нет. Никаких выводов из всех пяти провальных лет в ЕК не сделано, даже намёка нет. Тедеско что-то там пытается изобразить, но Спартак не поддаётся. Наверное, плюнет и уйдёт.Видно в автобусной РПЛ современного футбола в принципе быть не может. Это царство "закрытого, глубокого футбола", короче - болота, а если так, то всё остальное совершенно безразлично. Все эти достижения местного масштаба важны только для отечественных глоров - они в основном и усердствуют на всех спортивных сайтах. Жизненный интерес ко всему происходящему имеют только футбольные чиновники, журналисты и эксперты - это их хлеб. Не мудрено, что они всеми силами поддерживают, как могут, хоть какой-то интерес к этому болоту. Кулики (футбольные клубы) тоже нахваливают, вяло препираясь друг с другом по мелочам. Они тоже этим живут - и очень даже не дурно,поэтому Европа им особо и не нужна.
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Дипломатичное название четырёхэтажного автобуса. Но, дело не в этом, и не в чемпионстве Зенита и кого-либо другого, а в том, что как не было ни у кого из лидеров современной игры, с которой можно в ЕК показаться, так и нет. Никаких выводов из всех пяти провальных лет в ЕК не сделано, даже намёка нет. Тедеско что-то там пытается изобразить, но Спартак не поддаётся. Наверное, плюнет и уйдёт.Видно в автобусной РПЛ современного футбола в принципе быть не может. Это царство "закрытого, глубокого футбола", короче - болота, а если так, то всё остальное совершенно безразлично. Все эти достижения местного масштаба важны только для отечественных глоров - они в основном и усердствуют на всех спортивных сайтах. Жизненный интерес ко всему происходящему имеют только футбольные чиновники, журналисты и эксперты - это их хлеб. Не мудрено, что они всеми силами поддерживают, как могут, хоть какой-то интерес к этому болоту. Кулики (футбольные клубы) тоже нахваливают, вяло препираясь друг с другом по мелочам. Они тоже этим живут - и очень даже не дурно,поэтому Европа им особо и не нужна.
Генич, так по чемпионски зенит не играл и в первой части чемпионата.
Отрыв в 10 очков был сделан дюковым,милером,егоровым.
Это называется кабинетное чемпионство
Генич, так по чемпионски зенит не играл и в первой части чемпионата.
Отрыв в 10 очков был сделан дюковым,милером,егоровым.
Это называется кабинетное чемпионство
Да и соперники были -Уфа в своём аФтобусе, ну а Локо есть Локо...
Да и соперники были -Уфа в своём аФтобусе, ну а Локо есть Локо...
цитата.
«После первого тайма «Зенит» — ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре.»
В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму.
после этого матча Федотова "попросили" с Матч ТВ.
Вот так в СМИ делают из Зенита "чемпиона с душком"
цитата.
«После первого тайма «Зенит» — ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре.»
В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму.
после этого матча Федотова "попросили" с Матч ТВ.
Вот так в СМИ делают из Зенита "чемпиона с душком"