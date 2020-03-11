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Аршавин: «За границей паника из-за коронавируса»

11 марта 2020, 13:34

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением об эпидемии коронавируса в Европе.

У меня в апреле планируется поездка, где мы должны проходить третий курс обучения. Нас 35 человек со всего мира. И бразильцы, португальцы и итальянцы делают всё, чтобы отменить эту поездку. У них почему-то большая паника. Я, наоборот, написал в чате, что ничего не боюсь.

Самый простой пример: недавно я спустился в лондонское метро. Там, мне кажется, шансов заразиться гораздо больше, чем в том же Амстердаме, куда я собираюсь поехать. Точнее, собирался. Сейчас, скорее всего, поездку отменят. За границей большая паника. У меня паники нет. Я верю в свой иммунитет. Мне кажется, слишком много политики вмешалось в это. И для меня абсурдно, когда запрещают игрокам здороваться перед матчами. Во время игры они контактируют гораздо больше: обмениваются слюнями, соплями и так далее. А после игры обнимаются. Понятно, что какие-то превентивные меры нужны. Но я думаю, что до паники это доводить не стоит.

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Все комментарии
Carradona
Carradona
11 марта в 18:34
Там за бугром, за людей переживают и борются с вирусом, и перестраховаться там не в лом. А у нас будут умалчивать пока полстраны не выкосит эта зараза. И такие как андрейка и ко будут втирать нам, что надо лук и чеснок жевать.
Шишанутый
Шишанутый
11 марта в 16:16
Скоро паника и до Росии дойдет.
КЭТиК
КЭТиК
11 марта в 14:06
За границей паника из-за обвала бирж.
cska minus
cska minus
11 марта в 13:59
Андрюха по ходу спустился в Лондонское метро с таким перегаром, что весь вирус вышел из метро.
Footbolista
Footbolista
11 марта в 13:39
Ничего не боятся только дураки...
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