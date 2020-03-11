Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Также он заявил, что хочет, чтобы этот поединок прошел на «Газпром Арене».
Жду яркой игры. Конечно, хочу, чтобы «Зенит» победил. Вообще, учитывая, как проходили матчи Кубка, это дает позитивную оценку турниру. К сожалению, ошибка произошла в регламенте, но я хочу, чтобы этот матч прошел на «Газпром Арене».
Напомним, что вопрос о месте проведения матча полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» является спорным. Ранее сообщалось, что РФС еще не принял решение о том, кто станет хозяином встречи. Планируется, что поединок пройдет 23 апреля.
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