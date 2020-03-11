Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»

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11 марта 2020, 12:47

Бывший форвард «Зенита» поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Также он заявил, что хочет, чтобы этот поединок прошел на «Газпром Арене».

Жду яркой игры. Конечно, хочу, чтобы «Зенит» победил. Вообще, учитывая, как проходили матчи Кубка, это дает позитивную оценку турниру. К сожалению, ошибка произошла в регламенте, но я хочу, чтобы этот матч прошел на «Газпром Арене».