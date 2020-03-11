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Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»

11 марта 2020, 12:47

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Также он заявил, что хочет, чтобы этот поединок прошел на «Газпром Арене».

Жду яркой игры. Конечно, хочу, чтобы «Зенит» победил. Вообще, учитывая, как проходили матчи Кубка, это дает позитивную оценку турниру. К сожалению, ошибка произошла в регламенте, но я хочу, чтобы этот матч прошел на «Газпром Арене».

Напомним, что вопрос о месте проведения матча полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» является спорным. Ранее сообщалось, что РФС еще не принял решение о том, кто станет хозяином встречи. Планируется, что поединок пройдет 23 апреля.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
12 марта в 14:03
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    11 марта в 18:59
    Вопрос о месте проведения полуфинала является спорным только для Федуна.
    Для всех остальных очевидно, что этот матч должен состояться в Питере...
    andreika20133
    andreika20133 ответил Ангел неБесГрешен
    11 марта в 18:51
    Пытаешься иронизировать над Зенитом. Но на деле то выходит, что это СпаМ хочет все матчи кубка проводить дома. 2 из 3 уже провёл, хочет 3 из 4. Думай, прежде чем что-то написАть. При игре в Питере баланс у обеих команд стал бы 2 на 2...
    А он не думает. Не в его стиле.
    Red blu
    Red blu
    11 марта в 18:47, ред.
    Интереснее было бы увидеть жеребьевку.. За кого будет жребий?
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 марта в 18:14
    может зенит без выездов будет играть???)))пусть внесут в регламент))))
    ziborock
    ziborock
    11 марта в 17:46
    После Грозного Зенит боится играть на выезде!)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Супервайзер
    11 марта в 17:40
    Надо внести в Конституцию пункт о том, что Зенит на веки вечные чемпион и всегда играет на своем поле. Это будет соответствовать чаяниям масс и устранит всякие там ненужные прения.
    Пытаешься иронизировать над Зенитом. Но на деле то выходит, что это СпаМ хочет все матчи кубка проводить дома. 2 из 3 уже провёл, хочет 3 из 4.
    Думай, прежде чем что-то написАть. При игре в Питере баланс у обеих команд стал бы 2 на 2...
    kastites
    kastites
    11 марта в 17:09
    ЗЕНИТ тогда победит как обычно 5-0
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    11 марта в 16:19
    Позвони Терешковой.Она подсобит.
    Zenit_84
    Zenit_84
    11 марта в 15:21
    Согласны
    Супервайзер
    Супервайзер ответил Wolf77785
    11 марта в 15:13
    или ввести правило, что если Спартак в кубке, то надо сразу вмешиваться и находить пункты, по которым опять спартак должен дома играть!
    Это что такое? Федуна в президенты что ли намерен сосватать? Крамола!)
    Wolf77785
    Wolf77785
    11 марта в 14:25
    Да не! Давайте так, спартак 1/8 дома сыграет, 1/4 дома, 1/2 тоже дома и вместе с Москалевым в придачу!
    Армейская душа
    Армейская душа
    11 марта в 14:08
    Так играли де уже - али запамятовал?
    oFANATo
    oFANATo
    11 марта в 14:07
    Аршавин, твои хотелки твои проблемы!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Супервайзер
    11 марта в 13:59
    Надо внести в Конституцию пункт о том, что Зенит на веки вечные чемпион и всегда играет на своем поле. Это будет соответствовать чаяниям масс и устранит всякие там ненужные прения.
    или ввести правило, что если Спартак в кубке, то надо сразу вмешиваться и находить пункты, по которым опять спартак должен дома играть!
    Супервайзер
    Супервайзер
    11 марта в 13:52
    Надо внести в Конституцию пункт о том, что Зенит на веки вечные чемпион и всегда играет на своем поле. Это будет соответствовать чаяниям масс и устранит всякие там ненужные прения.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    11 марта в 13:35
    Конечно на Распил Арене, а свистел чтобы Миша Вилков.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    11 марта в 13:10, ред.
    Я так и не понимаю, кто-то против? Зарешает все равно РФС.
    КЭТиК
    КЭТиК
    11 марта в 13:03
    Так и будет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    11 марта в 13:00
    Справедливо
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    11 марта в 12:58, ред.
    И это будет правильно! И спартачам проще будет : легче перенести свое разочарование и унижение, проиграв в гостях ,а не на своей родной Открывашке ,на глазах у всей Фратрии.
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