Аршавин: «Когда Дзюба отсутствует, это сказывается на игре „Зенита“»

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11 марта 2020, 11:42

Бывший форвард «Зенита» ответил на вопрос о том, есть ли у «сине-бело-голубых» зависимость от нападающего .

На мой взгляд, да. И она родилась не сейчас. Артём играет очень ярко последние два года. И когда лидер отсутствует, это сказывается на игре команды.

Также Аршавин высказался о полузащитнике «Зенита» Малкоме.

Я ожидаю от него, конечно, намного большего. Более яркого футбола. Думаю, что ему надо дать время. Он яркий игрок, который способен помочь по-новому засверкать «Зениту».

Отметим, что ранее Аршавин прокомментировал переход чемпиона мира в составе сборной Франции в «Сочи».