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Аршавин: «Когда Дзюба отсутствует, это сказывается на игре „Зенита“»

11 марта 2020, 11:42

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, есть ли у «сине-бело-голубых» зависимость от нападающего Артёма Дзюбы.

На мой взгляд, да. И она родилась не сейчас. Артём играет очень ярко последние два года. И когда лидер отсутствует, это сказывается на игре команды.

Также Аршавин высказался о полузащитнике «Зенита» Малкоме.

Я ожидаю от него, конечно, намного большего. Более яркого футбола. Думаю, что ему надо дать время. Он яркий игрок, который способен помочь по-новому засверкать «Зениту».

Отметим, что ранее Аршавин прокомментировал переход чемпиона мира в составе сборной Франции Адиля Рами в «Сочи».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
11 марта в 14:38
Сейчас Миллер, Дюков судей подключат.
112910415
112910415
11 марта в 12:34
надо его обязательно избрать пожизненным !
Великолепный
Великолепный
11 марта в 12:21
Это называется Дзюбозависимость.
Миша Вилков
Миша Вилков
11 марта в 12:04
Больше сказывается отсутствие Вилкова.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
11 марта в 11:57
Похвалив Дзюбу - унизил "Зенит". Третий комментарий сегодня пишу цитатами. Выдохся.
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