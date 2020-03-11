Чугайнов: «Кверквелию не стоило удалять с поля»

Российский тренер прокомментировал удаление футболиста «Локомотива» в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

Давайте разбирать момент. Первое: как говорят сами арбитры, если мяч попадает сначала в ногу защитнику, а потом отлетает в руку, это является техническим браком и даже не нарушением. Мяч явно изначально попадает в ногу Кверквелии. Это даже не нарушение, а об удалении я вообще не говорю. Вопрос в том, почему судья не пошел смотреть VAR . Решения наших судей постоянно имеют какую-то загадочность. То идут смотреть, то не идут. А потом, когда смотрят повтор, они долго думают, какое принять решение. Это неправильно.

Профессионал отличается от любителя тем, что он четко знает, куда надо смотреть. Я не сомневаюсь в профессионализме наших судей, но думаю, что все эти задержки связаны со взвешиванием последствий своего решения. Это ни в какие ворота не лезет. Судей, на мой взгляд, надо ограничить одной минутой на принятие решения.

Что касается неназначенного пенальти в ворота «Ахмата», то там игрок явно увеличивает площадь своего тела. Это пенальти.

Работа Виктора Кашшаи? Понимаете, мы все надеемся на какого-то заморского товарища. Но он только приехал в нашу страну, ему нужно время, чтобы разобраться со всеми нашими хитросплетениями.