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Рио Фердинанд: «У „Ливерпуля“ есть огромный шанс выйти в четвертьфинал ЛЧ»

11 марта 2020, 11:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в разговоре с BT Sport заявил, что у «Ливерпуля» есть хороший шанс пройти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В пример он привел выступление мерсисайдцев в минувшем сезоне, когда они прошли «Барселону» в полуфинале ЛЧ, выиграв дома со счетом 4:0 после разгромного поражения в гостях – 0:3.

У «Ливерпуля» есть опыт прошлого сезона – они отыгрались и вышли из сложной ситуации, когда все думали, что они вылетят. Думаю, у них есть огромный, огромный шанс [выйти в четвертьфинал].

Сегодня «Ливерпуль» примет «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре «матрасники» победили с минимальным счетом.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano
11 марта в 12:06
да тут даже без скомины 3-4 накидают автобусу
ДАША Д
ДАША Д
11 марта в 11:58
Шансы почти равны.
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