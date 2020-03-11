Рио Фердинанд: «У „Ливерпуля“ есть огромный шанс выйти в четвертьфинал ЛЧ»

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11 марта 2020, 11:56

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в разговоре с BT Sport заявил, что у «Ливерпуля» есть хороший шанс пройти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В пример он привел выступление мерсисайдцев в минувшем сезоне, когда они прошли «Барселону» в полуфинале ЛЧ , выиграв дома со счетом 4:0 после разгромного поражения в гостях – 0:3.

У «Ливерпуля» есть опыт прошлого сезона – они отыгрались и вышли из сложной ситуации, когда все думали, что они вылетят. Думаю, у них есть огромный, огромный шанс [выйти в четвертьфинал].