Симеоне: «Думаем, мы сможем доставить неприятности „Ливерпулю“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что в первой игре мадридцы победили «красных» с минимальным счетом.
Нас ждет встреча со сложным оппонентом, у которого есть множество способов хорошо сыграть в атаке. Жизненный опыт всегда помогает, но мы должны быть уверены, что не повторяем свои ошибки. Почти всегда в матчах высокого уровня мы хорошо соревнуемся с соперниками. Ближайшая игра потребует от нас лучшей формы. Думаем, мы сможем доставить неприятности «Ливерпулю».
Отметим, что ранее о предстоящем поединке с «Атлетико» высказался наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.