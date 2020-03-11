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Симеоне: «Думаем, мы сможем доставить неприятности „Ливерпулю“»

11 марта 2020, 12:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что в первой игре мадридцы победили «красных» с минимальным счетом.

Нас ждет встреча со сложным оппонентом, у которого есть множество способов хорошо сыграть в атаке. Жизненный опыт всегда помогает, но мы должны быть уверены, что не повторяем свои ошибки. Почти всегда в матчах высокого уровня мы хорошо соревнуемся с соперниками. Ближайшая игра потребует от нас лучшей формы. Думаем, мы сможем доставить неприятности «Ливерпулю».

Отметим, что ранее о предстоящем поединке с «Атлетико» высказался наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Все комментарии
инштандзетцунг
инштандзетцунг
11 марта в 17:11
завернем ливер в матрас
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 марта в 14:38
Доставить неприятности по Симеоне это что-то вроде: бить будем аккуратно, но сильно..
Colchoneros
Colchoneros
11 марта в 14:12
Надо очень постараться!
cska minus
cska minus
11 марта в 12:44
Нужно проходить ливер
Grabovsky
Grabovsky
11 марта в 12:33
неприятность будет одна если 11 человек будут играть в автобус
EAGinLE
EAGinLE
11 марта в 12:26
Пусть будет ничья .
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