Симеоне: «Думаем, мы сможем доставить неприятности „Ливерпулю“»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что в первой игре мадридцы победили «красных» с минимальным счетом.

Нас ждет встреча со сложным оппонентом, у которого есть множество способов хорошо сыграть в атаке. Жизненный опыт всегда помогает, но мы должны быть уверены, что не повторяем свои ошибки. Почти всегда в матчах высокого уровня мы хорошо соревнуемся с соперниками. Ближайшая игра потребует от нас лучшей формы. Думаем, мы сможем доставить неприятности «Ливерпулю».