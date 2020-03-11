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Капелло: «Иличич – футболист топ-уровня»

11 марта 2020, 13:58
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло в разговоре со Sky Sport Italia высказался о форварде «Аталанты» Йосипе Иличиче. Накануне Иличич забил четыре гола в ворота «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Иличич – отличный командный игрок, он футболист топ-уровня. У него есть качество игры и воображение.

Отметим, что, обыграв «Валенсию» со счетом 4:3, «Аталанта» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов. Первая встреча 1/8 финала ЛЧ также  принесла победу итальянской команды – 4:1. В связи с этим Капелло заявил, что в состоявшемся накануне поединке «Аталанта» хорошо использовала свои моменты. Тренер добавил, что клуб заслуживает выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В этом матче «Аталанта» воспользовалась всеми созданными ею возможностями. Клуб заслуживает этого за дух, который он показал. В команде мало итальянцев, но очевидно, что они хорошо подобрали иностранных игроков.

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goalaktika
goalaktika
11 марта в 16:59
Поздновато раскрылся, но года два-три может играть на высоком уровне
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