Капелло: «Иличич – футболист топ-уровня»

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11 марта 2020, 13:58

Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» в разговоре со Sky Sport Italia высказался о форварде «Аталанты» . Накануне Иличич забил четыре гола в ворота «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Иличич – отличный командный игрок, он футболист топ-уровня. У него есть качество игры и воображение.

Отметим, что, обыграв «Валенсию» со счетом 4:3, «Аталанта» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов. Первая встреча 1/8 финала ЛЧ также принесла победу итальянской команды – 4:1. В связи с этим Капелло заявил, что в состоявшемся накануне поединке «Аталанта» хорошо использовала свои моменты. Тренер добавил, что клуб заслуживает выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.