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Кокорин — в стартовом составе «Сочи» на матч против «Оренбурга»

11 марта 2020, 18:32
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Стали известны составы «Сочи» и «Оренбурга» на перенесённый матч 18-го тура российской Премьер-Лиги. 

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Боковой, Карапетян.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Куат, Чуканов, Силла.

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kastites
kastites
11 марта в 20:50
Сашка ,скоро будет москалям по трешке отгружать
VAN ARM
VAN ARM
11 марта в 20:26
такого загазованного фу-бола не увидишь ни где)))))))))) спасибо большой трубе!!!!!!!!!!
pomor45
pomor45
11 марта в 19:57
Выиграет Газпром.
PiterGrad
PiterGrad
11 марта в 19:27
мммм..Эль-Газико. Давно ждал этот суперматч)
SHMEL
SHMEL
11 марта в 19:19
    Footbolista
    Footbolista
    11 марта в 19:03
    Кокоравирус...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил beefs
    11 марта в 18:51
    давай Кокоша забивай, Мамоша забил...
    Кокоша ещё в 20 туре забил. Но и сегодня сможет...
    shlomo
    shlomo
    11 марта в 18:50
    Хороший состав и напоминает какой то клуб.....
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    11 марта в 18:45
    Сочи победит, другому фарму тулякииочков накинули
    beefs
    beefs
    11 марта в 18:45
    давай Кокоша забивай, Мамоша забил...
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