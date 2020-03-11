Кокорин — в стартовом составе «Сочи» на матч против «Оренбурга»

Стали известны составы «Сочи» и «Оренбурга» на перенесённый матч 18-го тура российской Премьер-Лиги.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Боковой, Карапетян.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Куат, Чуканов, Силла.