Судья Федотов: «Пенальти в ворота „Оренбурга“ — это просто цирк»

Футбольный арбитр Игорь Федотов подверг критике решение назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно. Игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно, он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте судья тоже ставил фол, которого просто не было. А затем — этот момент с Заболотным…