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Судья Федотов: «Пенальти в ворота „Оренбурга“ — это просто цирк»

11 марта 2020, 21:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов подверг критике решение назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Пенальти в ворота «Оренбурга» — это смешно. Игрок «Оренбурга» ничего не делал, чтобы сбить Заболотного, просто положил руки на спину, а нападающий упал. Это смешно, он просто погладил маечку Антона. А Заболотный обманул судью и упал. До этого на 28-й минуте судья тоже ставил фол, которого просто не было. А затем — этот момент с Заболотным…

Говорят, что там есть VAR. Но арбитр должен прижать микрофон к уху, показать всем, что момент обсуждают. Но Турбин этого не сделал. Он не должен был ходить по полю и говорить с игроками, иначе как он услышит информацию от VAR из Москвы? А он ходит и разговаривает с футболистами, показывает, кому куда встать. Сначала надо принять информацию! Где у Турбина палец у уха? И пенальти, и вся эта ситуация — просто цирк.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
12 марта в 09:52
    wingback
    wingback
    12 марта в 05:54
      goalaktika
      goalaktika
      12 марта в 02:35
      Это же РФПЛ, тут все возможно)
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил cska1948
      12 марта в 02:04
      Посмотрим, чем это закончится.
      Интересно кого они спасут???
      EAGinLE
      EAGinLE
      11 марта в 23:27
      Сочи как команда это цирк российского футбола .
      RussianMango
      RussianMango
      11 марта в 23:16
      Это не цирк....лучше звучит " Шоу голубого огонька"
      cska1948
      cska1948 ответил Leha-ha50
      11 марта в 23:06
      Я думаю , он хочет обоих в РПЛ сохранить. 12 очков на дороге не валяются.
      Посмотрим, чем это закончится.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил cska1948
      11 марта в 22:57
      А Миллер предпочёл Оренбургу Сочи. Ведь не зря тренера В.Федотова из Оренбурга в Сочи перевёл.
      Я думаю , он хочет обоих в РПЛ сохранить. 12 очков на дороге не валяются.
      cska1948
      cska1948 ответил Leha-ha50
      11 марта в 22:53
      Ощущение, что у судьи связь не с ВАРом была , а с Миллером!!!
      А Миллер предпочёл Оренбургу Сочи. Ведь не зря тренера В.Федотова из Оренбурга в Сочи перевёл.
      oFANATo
      oFANATo
      11 марта в 22:50
      Договорняк филиалов.
      карим бензинедин бензиндан
      карим бензинедин бензиндан
      11 марта в 22:26
      федотов когда его зенитка заряжает то делает вид что слушает вар а тут раскудахтался в самом главном матче чемпионата ))) мы подождем все когда ты свистульку возьмешь в свой продажный свисток)
      Миша Вилков
      Миша Вилков
      11 марта в 22:03
      Там весь матч цирковой. Филиалы порезвились.
      shlomo
      shlomo
      11 марта в 21:57
      Он просто не твердо стоит на ногах.....
      Михалыч 75
      Михалыч 75
      11 марта в 21:54
      ну формально фол был , другой вопрос , что от таких толчков не падают , но это уже вопрос не к Заболотному . а ко всем напам мира
      112910415
      112910415
      11 марта в 21:43
      плохо дело
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      11 марта в 21:41
      Ощущение, что у судьи связь не с ВАРом была , а с Миллером!!!
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