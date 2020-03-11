Тележурналист Латипов: «Евро-2020 сдвинут по срокам из-за коронавируса»

Тележурналист Мурад Латипов, отвечавший за видео в « РФС -медиа» и работавший в техническом персонале сборной России на ЧМ -2018, сообщил, что Евро-2020 могут сдвинуть по срокам из-за эпидемии коронавируса.

История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за коронавируса.

По чемпионату России решение еще не принято, отдали на откуп РФС , но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие. Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера.

Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем не весело.