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Тележурналист Латипов: «Евро-2020 сдвинут по срокам из-за коронавируса»

11 марта 2020, 20:11

Тележурналист Мурад Латипов, отвечавший за видео в «РФС-медиа» и работавший в техническом персонале сборной России на ЧМ-2018, сообщил, что Евро-2020 могут сдвинуть по срокам из-за эпидемии коронавируса.

История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за коронавируса.

По чемпионату России решение еще не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие. Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера.

Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем не весело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История, к сожалению, трендовая: был в ГосДуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за КОРОНАВИРУСА😳 По чемпионату России решение ещё не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает , рекомендации будут похожие 😒 Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера. Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае) Как-то совсем не весело. Что думаете? Оправданные решения❓❓❓ #че2020 #коронавирус #сроки #перенос #мурадлатипов #премьерлига #госдума #рфс

Публикация от Murad Latipov (@murad.latipov)

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ЮЗИК
ЮЗИК
12 марта в 01:31
Сдвинуть на неопределенный срок, а кто знает когда оно закончится
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
11 марта в 22:28
"Неофициально оно есть, в том числе и в Китае"

Похоже, журналист считает, что за 2.5 месяца с появления вируса можно реально сделать лекарство от него, с учетом, что вирусы ОРВИ в принципе обычно лечат только симптоматично.
Carradona
Carradona
11 марта в 22:11
То есть 0,01 % правды, что сдвинут.
NGYRZ
NGYRZ ответил Юрий Сенатов 1
11 марта в 22:09
" Был в Гос.Думе, там подтвердили..." Хотелось бы узнать у журналиста, каким боком этот орган власти имеет отношение к УЕФА, и кто из думцев сказал это. Лично для меня мнение членов ГД по этому вопросу совершенно не интересует. Непонятно, почему за разъяснениями по ЧЕ он обратился именно туда. Или для него депутаты - истина в последней инстанции ?
Значит наверное есть люди, знакомые лучше с ситуацией, чем мы с вами на соккере.
NGYRZ
NGYRZ ответил Colchoneros
11 марта в 22:07
Откуда тебе знать клоун!
Ну наверное этот "клоун", спорт.журналист, работавший со сборной и знакомый лично с людьми в гос.думе и навярняка еще тех, кто в комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту сидит, знает лучше, чем пользователь на соккере с аватаркой индейца!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
11 марта в 21:09
" Был в Гос.Думе, там подтвердили..." Хотелось бы узнать у журналиста, каким боком этот орган власти имеет отношение к УЕФА, и кто из думцев сказал это. Лично для меня мнение членов ГД по этому вопросу совершенно не интересует. Непонятно, почему за разъяснениями по ЧЕ он обратился именно туда. Или для него депутаты - истина в последней инстанции ?
Caniggia
Caniggia
11 марта в 20:57
Видимо, захотел попиариться писарчук.
Colchoneros
Colchoneros
11 марта в 20:36
Откуда тебе знать клоун!
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