Шелия: «„Тамбов“ называют бездомным? На данный момент так и есть»

Вратарь «Тамбова» поделился мыслями о том, что его команде приходится тренироваться в Тарасовке и проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде.

В первой части сезона было гораздо сложнее. Тогда мы принимали соперников в Саранске, добирались туда на автобусе, а это шесть часов езды. Потом еще обратная дорога. Очень много времени отнимали разъезды… А если играть предстояло, допустим, в Екатеринбурге, надо было сначала автобусом доехать до Москвы, а затем лететь самолетом.

Сейчас же команда базируется в Москве — до Нижнего три часа на поезде. Быстро и комфортно. Для дальних выездов пользуемся самолетом… Кроме того, весной у нас сразу три московских матча. Против «Динамо» уже сыграли, впереди — «Спартак» и ЦСКА . С восстановлением проблем не будет.

Хотя, и болельщиков можно понять. Они кипят из-за того, что «Тамбов» не бывает дома. Но ничего не поделаешь. Надо еще чуть-чуть потерпеть, войти в наше положение и поддержать команду, чтобы на будущий сезон город получил шанс увидеть у себя Премьер-Лигу.

Тут команда с болельщиками в одной лодке. Нам же тоже обещали арену к сентябрю. Затем перенесли открытие на ноябрь, на весну… У всех нас действующие контракты. Ребята верят, что команда сохранит прописку в РПЛ и уже с лета начнет принимать соперников в Тамбове.

Это общая задача — привезти в город большой футбол. Для этого заключали долгосрочные соглашения. Уверен, в Тамбове на наших матчах собиралось бы не меньше 10 тысяч. Это была бы совсем другая атмосфера. Ведь в Саранск и Нижний Новгород далеко не все могут выбраться.

«Тамбов» называют бездомным? На данный момент так и есть. И нам необходимо определиться, как жить дальше. Одно дело сохранить прописку в элите и наконец-то получить свою арену — значит, все усилия были не зря. Если же играть как бездомные, зарабатывать очки и в итоге остаться ни с чем — это будет удар по «Тамбову» да и по всему российскому футболу.