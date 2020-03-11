Кокорин: «„Зенит“ забил 0 мячей, а я 3? Они чемпионы, могут себе позволить»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, оформивший дубль в матче 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1), прокомментировал свое выступление.
Игра была очень хорошая, особенно для нашего тренерского штаба. Впервые в сезоне мы забили пять мячей, все довольны, готовимся к следующей игре.
«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол — это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно. Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, всё хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю.
А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
П2.2.7. Если на протяжении нескольких туров нападающие Зенита не забивают голов, то клуб вправе вернуть игрока атаки из аренды или приобрести нового форварда из любого клуба РПЛ и спокойно заявить на остаток сезона.
П2.2.7. Если на протяжении нескольких туров нападающие Зенита не забивают голов, то клуб вправе вернуть игрока атаки из аренды или приобрести нового форварда из любого клуба РПЛ и спокойно заявить на остаток сезона.
Черчесову то чего делать....
Соболев....Кокорин...????
Черчесову то чего делать....
Соболев....Кокорин...????