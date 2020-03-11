Кокорин: «„Зенит“ забил 0 мячей, а я 3? Они чемпионы, могут себе позволить»

Нападающий «Сочи» , оформивший дубль в матче 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1), прокомментировал свое выступление.

Игра была очень хорошая, особенно для нашего тренерского штаба. Впервые в сезоне мы забили пять мячей, все довольны, готовимся к следующей игре.

«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол — это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно. Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, всё хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю.