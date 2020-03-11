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Кокорин: «„Зенит“ забил 0 мячей, а я 3? Они чемпионы, могут себе позволить»

11 марта 2020, 23:28
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, оформивший дубль в матче 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1), прокомментировал свое выступление.

Игра была очень хорошая, особенно для нашего тренерского штаба. Впервые в сезоне мы забили пять мячей, все довольны, готовимся к следующей игре.

«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол — это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно. Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, всё хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил oFANATo
12 марта в 11:27
Зенит-2 победил Зенит-3 Но болельщиков ведь не обманешь. А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
А если бы Зенит 3 обыграл бы Зенит 2, ты бы тоже кричал "договорняк"
oFANATo
oFANATo
12 марта в 10:03
Зенит-2 победил Зенит-3 Но болельщиков ведь не обманешь.

А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
DEIVID
DEIVID
12 марта в 09:49
Не удивлюсь если для Зенита в регламенте сделают исключение и они смогут вернуть Кокорина в разгар сезона.
П2.2.7. Если на протяжении нескольких туров нападающие Зенита не забивают голов, то клуб вправе вернуть игрока атаки из аренды или приобрести нового форварда из любого клуба РПЛ и спокойно заявить на остаток сезона.
kastites
kastites
12 марта в 09:39
Саша ,молодец !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 марта в 07:07
Скоро Евро....
Черчесову то чего делать....
Соболев....Кокорин...????
ДСА
ДСА
12 марта в 05:24
И какой дурак его в Сочи сослал?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 марта в 04:21
Кокорин Зенит уже троллить начал
dimagas2
dimagas2
11 марта в 23:52
А представте что будет творить со стулом,а с двумя?)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
11 марта в 23:49
Таким темпом Дзюбу обгонит по голам
ziborock
ziborock
11 марта в 23:41
Для Кокорина что забил что запил!)
Footbolista
Footbolista
11 марта в 23:33
зенит забил на кокорина...
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