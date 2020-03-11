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Шишкин: «Нет проблем, если Тедеско захочет видеть меня в первой команде»

11 марта 2020, 22:51

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин заявил, что готов при необходимости помочь первой команде красно-белых.

Я — воспитанник клуба. Поэтому с первых же тренировок в Тарасовке, где базируется «Спартак-2», нахлынула ностальгия. За десять лет там почти ничего не изменилось. Все на прежних местах… Не ожидал, что после перехода получу столько поздравлений от друзей, знакомых, простых болельщиков, которые писали мне в инстаграм и другие соцсети. Многие, наверное, подумали, что я буду выступать за первую команду. Но главное — меня по-прежнему воспринимают как спартаковца. Будто все эти десять лет я никуда не уходил. Такое отношение приятно.

В «Спартаке-2» я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны. Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть — нет проблем, помогу.

С Тедеско пока не пересекался. Пересекаемся с «Тамбовом», который тоже тренируется в Тарасовке. А основа «Спартака» готовится к своим матчам в Тушине.

33-летний Шишкин играл за «Спартак» с 2004 по 2010 год. За красно-белых он провел 90 матчей.

Во вторую команду «Спартака» Шишкин перешел зимой этого года из «Торпедо».

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морозз
морозз
12 марта в 10:56
Какая первая команда, о чём ты Шишкин? Делись своим опытом с мальчишками из Спартака 2
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
11 марта в 23:55
досвидания 33 года
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