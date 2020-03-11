Шишкин: «Нет проблем, если Тедеско захочет видеть меня в первой команде»

Защитник «Спартака-2» заявил, что готов при необходимости помочь первой команде красно-белых.

Я — воспитанник клуба. Поэтому с первых же тренировок в Тарасовке, где базируется «Спартак-2», нахлынула ностальгия. За десять лет там почти ничего не изменилось. Все на прежних местах… Не ожидал, что после перехода получу столько поздравлений от друзей, знакомых, простых болельщиков, которые писали мне в инстаграм и другие соцсети. Многие, наверное, подумали, что я буду выступать за первую команду. Но главное — меня по-прежнему воспринимают как спартаковца. Будто все эти десять лет я никуда не уходил. Такое отношение приятно.

В «Спартаке-2» я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны. Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть — нет проблем, помогу.

С Тедеско пока не пересекался. Пересекаемся с «Тамбовом», который тоже тренируется в Тарасовке. А основа «Спартака» готовится к своим матчам в Тушине.