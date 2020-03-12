«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

«Атлетико» победил «Ливерпуль» в ответном гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал ЛЧ по сумме двух встреч (4:2).
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» — «Атлетико» 2:3 (1:0)
Голы: Вейналдум 43, Роберто Фирмино 94 — Льоренте 97, Льоренте 105+1, Мората 120+1
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер 82), Хендерсон (Фабиньо 106), Вейналдум (Ориги 106), Салах, Роберто Фирмино (Минамино 113), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько 91), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа (Хименес 106), Коке, Партей, Сауль, Диего Коста (Льоренте 56), Жоау Фелиш (Мората 103)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Александер-Арнольд 119, Мората 119, Сауль 120
Судья: Маккели Данни.
В параллельном матче «Пари Сен-Жермен» обыграл «Боруссию» (2:0) и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.
Хоть это уже и не имеет значения ,
Атлетико не выполнил задачу на матч.
Мадрид вцепился в свои изначальные 1-0.
И получил логичные 0-2 в добавленное время.
Вратарь Ливерпуля подарил победу Мадриду.
Главный факторы матча отсутствие Алиссона ,
И сильная работа Атлетико без мяча.
Одну треть влияния имеет Его Величество Случай.
Атлетико молодцы, их матч сезона.
Хоть это уже и не имеет значения ,
Атлетико не выполнил задачу на матч.
Мадрид вцепился в свои изначальные 1-0.
И получил логичные 0-2 в добавленное время.
Вратарь Ливерпуля подарил победу Мадриду.
Главный факторы матча отсутствие Алиссона ,
И сильная работа Атлетико без мяча.
Одну треть влияния имеет Его Величество Случай.
Атлетико молодцы, их матч сезона.