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«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

12 марта 2020, 01:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

«Атлетико» победил «Ливерпуль» в ответном гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал ЛЧ по сумме двух встреч (4:2).

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» — «Атлетико» 2:3 (1:0)
Голы: Вейналдум 43, Роберто Фирмино 94Льоренте 97, Льоренте 105+1, Мората 120+1

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер 82), Хендерсон (Фабиньо 106), Вейналдум (Ориги 106), Салах, Роберто Фирмино (Минамино 113), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько 91), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа (Хименес 106), Коке, Партей, Сауль, Диего Коста (Льоренте 56), Жоау Фелиш (Мората 103)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Александер-Арнольд 119, Мората 119, Сауль 120

Судья: Маккели Данни.

В параллельном матче «Пари Сен-Жермен» обыграл «Боруссию» (2:0) и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответил SuperGobb
вчера в 20:53
Я же говорю,вы далеко от футбола...ну правда, не обижайтесь 😂😂😂😂😂
SuperGobb
SuperGobb ответил Тага Дага
вчера в 18:20
Футбол для болельщиков это например вчерашний матч Глазго и Байер...открытая, 4 гола, на встречных курсах...если ты далеко от футбола,я ничем вам помочь не смогу.
Это я далёк? Аха-ха)
Тогда рекомендую смотреть, как дети во дворе в футбол гоняют. Я на старшего своего смотрел, так он три пента-трика сделал. Его команда выиграла 31:14. Вот это футбол для болельщиков, куда там твоему Байеру и Глазго. Аха-ха)
Тага Дага
Тага Дага ответил SuperGobb
вчера в 16:18
Футбол для болельщиков это например вчерашний матч Глазго и Байер...открытая, 4 гола, на встречных курсах...если ты далеко от футбола,я ничем вам помочь не смогу.
SuperGobb
SuperGobb ответил Тага Дага
вчера в 15:09
Это не футбол. ....это футбол образца Моура в с Порту и интере...это футбол для табло...а не болельщиков.
А что в твоём понимании футбол для болельщиков? Это победы Эвребе, Штарка, Буззаки, Айтекина и Чакира? Аха-ха)
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 15:09
Аха-ха)
Тага Дага
Тага Дага
12 марта в 22:19
Это не футбол. ....это футбол образца Моура в с Порту и интере...это футбол для табло...а не болельщиков.
сканер
сканер
12 марта в 21:39
Оборона Лива-сплошной РПЛ)))))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
12 марта в 20:30
    Sadjon
    Sadjon
    12 марта в 18:51
    Захватывающий получился матч.....
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил fanliverpoolfan22
    12 марта в 16:06
    Ахаха), вот видишь, не в дугу твои прогнозы. Зря Скамину не подключили
    Bobon
    Bobon ответил dzvinka
    12 марта в 15:41
    человеческий фактор, ниче не поделать, Аллисон получил травму а "железка" считала шансы с ним... если бы комп"ютер знал что вчудит Адриан - он бы сделал другой прогноз)))
    Я бы не стал обвинять во всем Адиана. Таков уж Атлетико. Ждут ошибок соперника и ими пользуются.Не Адриан, так кто-нибудь другой мог ошибиться. А в доп. время, когда все устали, так и подавно. Если бы Ливерпуль реализовал хоть половину своих моментов, дополнительного времени могло и не быть. Но это был просто не день Ливерпуля. Это был день Атлетико, а в большей степени Облака.
    lobsterdam
    lobsterdam
    12 марта в 14:49
    Клопп уже обнылся, что Атлетико, понимаешь ли, играет в "неправильный футбол"! Ха-ха! Плохому танцору известно что мешает....
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    12 марта в 14:44
    Чему радуются г..ры барсы и Ювентус? Первых, как действующего обладателя ЛЧ, как лучшую команду мира, обыгрывал Рубин на Камп Ноу, а вторых...тут нечего говорить. Боруссия, Реал, Милан, Барса, Реал, Аякс, Лион- все эти команды официально хозяева чемпиона серии Б))
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Брулин
    12 марта в 14:43
    Просто дикий фарт Атлетико, а Ливер походу свой фарт оставил в АПЛ.
    пришлось ставить нормального судью, вот и результат!
    lobsterdam
    lobsterdam ответил YNWA
    12 марта в 14:42
    Главное АПЛ!
    ну, конечно, других отмазок и не ждали...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    12 марта в 14:40, ред.
    Все было в руках Ливерпуля! После гола Фирмино именно они выходили в следующий раунд ЛЧ. На затем настал звездный час экс-реаловца Льоренте. И другого экс-реаловца Мораты) С волевой и очень важной победой, матрасники! Ну а Ливерпуль потек:)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил anyway
    12 марта в 14:38, ред.
    А на Энфилде повторный чпок-чпок =D
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил ALBA BARCELONA 21
    12 марта в 14:20
    Скорее Бавария Сити
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил Шуnя771
    12 марта в 14:13
    Коротко об игре Ливерпуля:

    Тупые навесы... Тупые навесы... Они везде! =)
    dzvinka
    dzvinka ответил dok66
    12 марта в 13:54
    Месяц назад суперкомпьютер предсказал финал ЛЧ Бавария - Ливер ! Ошиблась умная железяка , не подвластны ей пока человеческие эмоции !
    человеческий фактор, ниче не поделать, Аллисон получил травму а "железка" считала шансы с ним... если бы комп"ютер знал что вчудит Адриан - он бы сделал другой прогноз)))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Tonik-ID
    12 марта в 13:50
    Как болельщик Атлетико, могу сказать что Диего и Ко отскочили, причем уровень везения зашкалил в этот вечер. Насчет того что оказались сильнее Ливера, что непременно доберемся до финала, я надежд не питаю.
    Финал Атлетико-М Сити.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    12 марта в 13:24
    фартовый атлетико
    dok66
    dok66
    12 марта в 13:16
    Месяц назад суперкомпьютер предсказал финал ЛЧ Бавария - Ливер ! Ошиблась умная железяка , не подвластны ей пока человеческие эмоции !
    Tonik-ID
    Tonik-ID
    12 марта в 12:41
    Как болельщик Атлетико, могу сказать что Диего и Ко отскочили, причем уровень везения зашкалил в этот вечер.
    Насчет того что оказались сильнее Ливера, что непременно доберемся до финала, я надежд не питаю.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    12 марта в 12:21
    В прошлом году Ливер прошел по вине труса муравья Вальверде а сейчас Симеоне показал и доказал кем был Вальверде,имея три гола в запасе вылетели,как пробка шампанского.
    YNWA
    YNWA
    12 марта в 12:16
    Главное АПЛ!
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил Брулин
    12 марта в 11:56
    Просто дикий фарт Атлетико, а Ливер походу свой фарт оставил в АПЛ.
      Иоанн Рюрикович
      Иоанн Рюрикович ответил Жека10
      12 марта в 11:54
      точно.Во вторник будем топить за Лион и пусть старуха покидает турнир.Всё равно она тут не привыкла играть
        abramjan
        abramjan ответил ПОПОДИ в МЕНЯ
        12 марта в 11:53
        Даешь финал Атлетико-Аталанта!
        такой финал невозможен так как они сыграют в 1/4 финала между собой...
        Брулин
        Брулин
        12 марта в 11:53
        Просто дикий фарт Атлетико, а Ливер походу свой фарт оставил в АПЛ.
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