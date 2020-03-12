ПСЖ обыграл «Боруссию» Д и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря голам Неймара и Хуана Берната. В результате по сумме голов в двух встречах (3:2) парижане обходят соперника и продолжают участие в турнире.
Париж, стадион Парк де Пренс
«Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» 2:0 (2:0)
Голы: Неймар 28, Бернат 45+1
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Гейе, Паредес, Анхель Ди Мария (Курзава 79), Неймар, Кавани, Сарабия (Мбаппе 64)
Главный тренер: Тухель Томас.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими (Гетце 87), Джан, Витсель (Рейна 71), Геррейру, Азар (Брандт 68), Холанд, Санчо
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Холанд 16, Хуммельс 61, Бернат 68, Неймар 90
Удаления: Джан 89
Судья: Тэйлор Энтони.
Желаю победу РБ или Аталанте больше не кого не осталось
Желаю победу РБ или Аталанте больше не кого не осталось
ПСЖ с победой. Фавра гнать в шею.
ПСЖ с победой. Фавра гнать в шею.
Если что это сарказм.
Если что это сарказм.