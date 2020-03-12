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ПСЖ обыграл «Боруссию» Д и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

12 марта 2020, 00:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря голам Неймара и Хуана Берната. В результате по сумме голов в двух встречах (3:2) парижане обходят соперника и продолжают участие в турнире.

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» 2:0 (2:0)
Голы: Неймар 28, Бернат 45+1

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Гейе, Паредес, Анхель Ди Мария (Курзава 79), Неймар, Кавани, Сарабия (Мбаппе 64)
Главный тренер: Тухель Томас.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими (Гетце 87), Джан, Витсель (Рейна 71), Геррейру, Азар (Брандт 68), Холанд, Санчо
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Холанд 16, Хуммельс 61, Бернат 68, Неймар 90

Удаления: Джан 89

Судья: Тэйлор Энтони.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 марта в 16:09
Не долго музыка играла, не долго Холанд танцевал =)
dok66
dok66
12 марта в 14:44
Холланда закрыли , а ПСЖ забил свои . Вполне закономерно
Санчо Панса
Санчо Панса
12 марта в 14:41
    Schalke-04
    Schalke-04
    12 марта в 11:28
    Молодцы парижане!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    12 марта в 10:50
    Поздравляю ПСЖ с победой
    galem72
    galem72
    12 марта в 10:42
    Очень хотелось прохода БВБ дальше, но арабы стреляли метче.
    Rheinfall
    Rheinfall
    12 марта в 09:44
    Жаль Шмелей , Париж с победой.
    Grabovsky
    Grabovsky
    12 марта в 08:50
    печально (((

    Желаю победу РБ или Аталанте больше не кого не осталось
    Groove000
    Groove000
    12 марта в 08:09
    Жаль Боруссию, должны были проходить лягушатников
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 марта в 07:19
    ПСЖ с победой!
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    12 марта в 06:28
    Посмотрим на парижан) пройдут ли свой злой рог 1/4
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 марта в 05:53
    Неймар и К отлично выполнили свои задумки... Бразилец подтвердил свой статус в нужное время в нужном месте, этим и отличаются лидеры команд...
    Zenit_84
    Zenit_84
    12 марта в 05:44
    Неймар забил
    zsb1961
    zsb1961
    12 марта в 05:41
    ПСЖ с победой!
    Karkaz
    Karkaz
    12 марта в 05:20
    Либо отсутствие болельщиков подействовало на БД, либо надо менять тренера.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 марта в 02:41
    Кто-то хорошо зарабатывает на выдуманном KV19, походу!!!
    goalaktika
    goalaktika
    12 марта в 02:15, ред.
    Неймар забил гол, потроллил Холланда и спровоцировал Джана на красную. Актер, симулянт и герой ПСЖ
    goalaktika
    goalaktika
    12 марта в 02:09
    Будь полные трибуны, матч может закончился бы совсем другим счётом. Без болельщиков не было видно интриги, куража и адреналина. Игра была больше похоже на товарняк. Реально скукотище
    Верг
    Верг
    12 марта в 02:08, ред.
    конечно матч как тренировка выглядел, настолько дико без фанов это выглядит, лучше уж переносить все на май, а чемпионат европы на сентябрь
    Шишанутый
    Шишанутый
    12 марта в 02:03, ред.
    Посмотрел щас обзор на Матч тв. Как же глупо выглядит матч без зрителей тем более если это Лч. Париж с победой!
    Uigur_CSKA
    Uigur_CSKA
    12 марта в 01:56
    👏
    амурец
    амурец
    12 марта в 01:46
    ну ПСЖ был лучше и победил заслуженно
    DEIVID
    DEIVID
    12 марта в 01:40
    Холланд то вообще моменты имел?
    particular
    particular
    12 марта в 01:29
    Парижане приземлили шмелей, которые подавали надежды, но не сделали результат..:))
    gentlewolf
    gentlewolf
    12 марта в 01:15
    Молодцы парижане! Красавцы! Мои поздравления!
    Pancher_95
    Pancher_95
    12 марта в 01:05
    Да ну, там ливер горит в матче с атлетико
    dimagas2
    dimagas2
    12 марта в 01:01
    Тут без вопросов ПэСэЖэ было лучше.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответил karnager
    12 марта в 01:01
    Че там Холанд ? Не отработал ЗП?
    Холанд не нанимался, думаю, один играть. Первый матч он и так затащил.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
    12 марта в 01:00
    Очередная бездарная игра и абсолютно заслуженный вылет.
    ПСЖ с победой. Фавра гнать в шею.
    LOpp
    LOpp ответил karnager
    12 марта в 00:59
    Холанд только Майнцам и Кельнам может забивать.

    Если что это сарказм.
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