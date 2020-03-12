ПСЖ обыграл «Боруссию» Д и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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12 марта 2020, 00:53

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря голам Неймара и Хуана Берната. В результате по сумме голов в двух встречах (3:2) парижане обходят соперника и продолжают участие в турнире.

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» 2:0 (2:0)

Голы: Неймар 28, Бернат 45+1

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Гейе, Паредес, Анхель Ди Мария (Курзава 79), Неймар, Кавани, Сарабия (Мбаппе 64)

Главный тренер: Тухель Томас.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими (Гетце 87), Джан, Витсель (Рейна 71), Геррейру, Азар (Брандт 68), Холанд, Санчо

Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Холанд 16, Хуммельс 61, Бернат 68, Неймар 90

Удаления: Джан 89

Судья: Тэйлор Энтони.