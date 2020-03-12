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Лига чемпионов может быть приостановлена из-за эпидемии коронавируса

12 марта 2020, 09:26

УЕФА в четверг может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом сообщает источник. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вирус нового типа пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Во данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Напомним, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус.

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Все комментарии
рже
рже ответил Z. Kramer
12 марта в 17:58
Заразиться и умереть одно ,а сесть намеренно пьяным за руль и разбиться и других угробить это другое!
Z. Kramer
Z. Kramer
12 марта в 15:16
Сколько умерло? Это паника просто. В мире в ДТП ежегодно погибает 1,25 миллиона человек
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 14:45
А что поделать? Другого выхода нет.
galem72
galem72 ответил sihafazatron
12 марта в 14:43
За мс буду топить))) А в том матче лион на классе пройдёт)))
Великий гобб это не одобрит. ))
Санчо Панса
Санчо Панса
12 марта в 14:38
Конечно, это неприятно сознавать! Но что поделать? Все ради здоровья человека.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 марта в 13:52
Все новости про вирус...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 марта в 12:58
Естественный отбор
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
12 марта в 12:35
Беда
Ген Геныч
Ген Геныч
12 марта в 12:33
Корановирус- это на самом деле пшик!!!!!!Раздувают из ничего!!!!!!ОРВИ заболевают гораздо чаще а от той же пневмонии ,умирают ни меньше!!!!!Тупо ход для передела рынка!!!!!!Кто то наварится,кто то потеряет,вот и всё!!!!
Стеллс
Стеллс
12 марта в 12:22
В Китае пик прошёл и входит всё в нормальный режим.Закрываются госпитали.Временной лаг с Европой будет и ,надеюсь,тут тоже пойдёт на спад через 2 недели.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответил mphuZ
12 марта в 12:13
Чак Норрисом
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
12 марта в 11:58
Здоровья Ругани!
sihafazatron
sihafazatron ответил galem72
12 марта в 11:54
За Лион будешь топить? ))
За мс буду топить)))
А в том матче лион на классе пройдёт)))
bn20
bn20 ответил LOpp
12 марта в 11:44
ни кто не хочет смотреть лигу чемпионов без Спартака.
и без цска с зениом
galem72
galem72 ответил sihafazatron
12 марта в 11:40
Ну-ну... посмотрю, что ты после матча скажешь)))
За Лион будешь топить? ))
galem72
galem72 ответил cska vperiod
12 марта в 11:39
Кошмарно всё выглядит, люди чуму пережили без медицины а здесь полная з....ца.
"...люди чуму пережили без медицины..."

Как они её переживали? После нескольких веяний "бубонки" погибло более полумиллиарда человек. Вот тебе и без медицины!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил sihafazatron
12 марта в 11:34
Ну-ну... посмотрю, что ты после матча скажешь)))
Свозера уже посмотрели. Аха-ха)
LOpp
LOpp
12 марта в 11:28
ни кто не хочет смотреть лигу чемпионов без Спартака.
mphuZ
mphuZ
12 марта в 11:01
Остаётся надеяться, что коронавирус заразится Ибрагимовичем и он быстро пойдёт на спад!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответил Ангел неБесГрешен
12 марта в 10:47
Пичаль. Победителей еврокубков выбрать жеребьёвкой...
Был бы зенит, тогда точно он бы выиграл ЖРЕБИЙ!!! хахаха
sihafazatron
sihafazatron ответил Иоанн Рюрикович
12 марта в 10:41
Это не спасёт свинку Пепу от поражения. Аха-ха)
Ну-ну... посмотрю, что ты после матча скажешь)))
Hamman
Hamman ответил Ангел неБесГрешен
12 марта в 10:40
Пичаль. Победителей еврокубков выбрать жеребьёвкой...
Не надо жеребьёвкой. А то если вдруг достанется кубок Реалу, скажут что ,,Перес всё купил" )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 марта в 10:37
Пичаль. Победителей еврокубков выбрать жеребьёвкой...
Hamman
Hamman
12 марта в 10:36
Если есть риск, то лучше остановить. Тем более что матчи без болельщиков это то ещё зрелище.
Вчера проезжая мимо школы в которой учатся мои дети, увидел что у большого количества детей на лицах медицинские маски. Ну думаю надо и моим прикупить на всякий случай. Поехал в аптеку, а масок нет!!! 6 аптек объехал, везде маски раскуплены. И это с учётом того что в нашем регионе случаев заражения не выявлено.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил sihafazatron
12 марта в 10:33
Ты за старуху переживай)) а мс первую игру выиграл))
Это не спасёт свинку Пепу от поражения. Аха-ха)
Grabovsky
Grabovsky
12 марта в 10:31
лучше уж приостановить. унылое зрелище без болельщиков смотреть. =(
FERIS
FERIS
12 марта в 10:31
Куда мир катится,это просто пипец (
КЭТиК
КЭТиК
12 марта в 10:26
А состоявшиеся матчи без зрителей - переинграть.
sihafazatron
sihafazatron ответил 95-shishani-95
12 марта в 10:14
В Реале не кому забивать Они продали Льоренте и Морату)))
Отаменди поможет, а если его не будет, то стоунс подсобит))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Иоанн Рюрикович
12 марта в 10:12
Сквозера уже дождались, вы следующие. Ахаха)
В Реале не кому забивать
Они продали Льоренте и Морату)))
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