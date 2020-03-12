Лига чемпионов может быть приостановлена из-за эпидемии коронавируса

УЕФА в четверг может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом сообщает источник.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вирус нового типа пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Во данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.
Напомним, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус.
А в том матче лион на классе пройдёт)))
А в том матче лион на классе пройдёт)))
Как они её переживали? После нескольких веяний "бубонки" погибло более полумиллиарда человек. Вот тебе и без медицины!
Как они её переживали? После нескольких веяний "бубонки" погибло более полумиллиарда человек. Вот тебе и без медицины!
Вчера проезжая мимо школы в которой учатся мои дети, увидел что у большого количества детей на лицах медицинские маски. Ну думаю надо и моим прикупить на всякий случай. Поехал в аптеку, а масок нет!!! 6 аптек объехал, везде маски раскуплены. И это с учётом того что в нашем регионе случаев заражения не выявлено.
Вчера проезжая мимо школы в которой учатся мои дети, увидел что у большого количества детей на лицах медицинские маски. Ну думаю надо и моим прикупить на всякий случай. Поехал в аптеку, а масок нет!!! 6 аптек объехал, везде маски раскуплены. И это с учётом того что в нашем регионе случаев заражения не выявлено.
Они продали Льоренте и Морату)))
Они продали Льоренте и Морату)))