Лига чемпионов может быть приостановлена из-за эпидемии коронавируса

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12 марта 2020, 09:26

УЕФА в четверг может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом сообщает источник.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вирус нового типа пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Во данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Напомним, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус.