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«Интер» уйдёт на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»

12 марта 2020, 07:23

«Интер» выступил с официальным заявлением после новости о положительном тесте на коронавирус у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

После объявления «Ювентуса» о том, что их игрок Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, «Интер» приостанавливает всю спортивную деятельность. В настоящий момент клуб предпринимает шаги для проведения всех необходимых процедур.

Напомним, в матче 26-го тура Серии А, который проходил 8 марта, «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 2:0. Встреча проходила при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса в Италии. Ругани не вышел на поле, но просидел весь матч на скамейке запасных.

Коронавирус и футбол

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Жека10
Жека10
12 марта в 09:52, ред.
    sihafazatron
    sihafazatron
    12 марта в 09:41
      FERIS
      FERIS
      12 марта в 09:28
      По ходу это был последний тур серии А.
      BagioR
      BagioR
      12 марта в 09:16
        neomessi
        neomessi
        12 марта в 08:08
          ДСА
          ДСА
          12 марта в 07:53
          Эпидемию не остановить.
          SuperGobb
          SuperGobb ответил Kirgudu
          12 марта в 07:50
          Вряд ли, там юаней и у других хватает, ахаха)
          Kirgudu
          Kirgudu
          12 марта в 07:47
          Круто, пускай ваще нахер расформируются или валят в Китай к своему владельцу. Там всё выиграют.
          SuperGobb
          SuperGobb
          12 марта в 07:45
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            12 марта в 07:28
            Чемпионат окончен
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