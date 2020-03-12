«Интер» уйдёт на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»

«Интер» выступил с официальным заявлением после новости о положительном тесте на коронавирус у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
После объявления «Ювентуса» о том, что их игрок Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, «Интер» приостанавливает всю спортивную деятельность. В настоящий момент клуб предпринимает шаги для проведения всех необходимых процедур.
Напомним, в матче 26-го тура Серии А, который проходил 8 марта, «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 2:0. Встреча проходила при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса в Италии. Ругани не вышел на поле, но просидел весь матч на скамейке запасных.
Ничего во вторник Лион вас выбьет и кабинет так же сядет на карантин
Ничего во вторник Лион вас выбьет и кабинет так же сядет на карантин
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Распустить клуб пока не вылечиться последний больной в мире.
Навезли китайцев в Италию, а теперь все страдают. Снова интер ничего не может поделать с Ювентусом на поле и включает грязные игры. Ахаха)
Навезли китайцев в Италию, а теперь все страдают. Снова интер ничего не может поделать с Ювентусом на поле и включает грязные игры. Ахаха)