«Интер» уйдёт на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»

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12 марта 2020, 07:23

«Интер» выступил с официальным заявлением после новости о положительном тесте на коронавирус у защитника «Ювентуса» .

После объявления «Ювентуса» о том, что их игрок Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, «Интер» приостанавливает всю спортивную деятельность. В настоящий момент клуб предпринимает шаги для проведения всех необходимых процедур.

Напомним, в матче 26-го тура Серии А, который проходил 8 марта, «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 2:0. Встреча проходила при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса в Италии. Ругани не вышел на поле, но просидел весь матч на скамейке запасных.

Коронавирус и футбол