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Игонин: «„Зениту“ просто нужно обыгрывать конкурентов»

12 марта 2020, 09:50

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ.

Всё будет решаться в личных встречах команд лидирующей группы. Взять тот же «Зенит». Обыгрывайте прямых конкурентов — и всё, тогда вас точно никто не обойдет. Мне кажется, это даже важнее, чем просто перестать терять очки с середняками. При таком варианте и победа в чемпионате окажется для команды приятнее вдвойне.

Матчи с ЦСКА и «Краснодаром»? Такие игры всегда и были ключевыми. Конечно, можно сейчас начать высчитывать, сколько очков в оставшихся турах способны потерять «Краснодар», «Локомотив», плюс ЦСКА с «Ростовом». Анализировать статистику их выступлений дома и на выезде. Но зачем об этом думать «Зениту», когда нужно просто обыграть конкурентов? И всё — никаких вопросов об интриге не останется. На мой взгляд, «Зениту» это важно сделать при любом отрыве. Иначе как ты будешь чувствовать себя полноценным победителем, если с запасом выиграл первый круг, а во втором просто дотягиваешь до чемпионства?

Ранее российский комментатор Константин Генич прокомментировал последние успехи «Зенита» в РПЛ.

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92 ответил oFANATo
вчера в 19:49
У дяди Жени да же ручных фарм клубов не было, как у зенита.
Правильно глаголешь! У дяди жени не было ручных фарм клубов. У него были ручные судьи.))
И вообще иди рус.яз подтяни тебе даже полезно будет))
oFANATo
oFANATo
12 марта в 20:28
Как обострить чемпионскую гонку в РПЛ? Снять очки с «Зенита»!

Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет.

Греческий опыт

В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас?

Россия — щедрая душа

Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург».

Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление:

Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса.

Всё по-честному!

Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»?

А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил oFANATo
12 марта в 13:55
Игонин, сейчас миллер с дюковым опять подключат судей как в первом круге и будет у вас кабинетное чемпионство, не переживай ты так.))) Тем более судей ругать запретили, судью Федотова который правду говорил про зенит на матч ТВ с матч ТВ по звонку убрали.
    oFANATo
    oFANATo ответил Nekit92
    12 марта в 13:25
    Не суди по кабинетным печинёнствам конявых. Когда у дяди жени были денюшки- были и печинёнства. Денюжки кончились- кончились и печинёнства))
    У дяди Жени да же ручных фарм клубов не было, как у зенита.
    Faustello
    Faustello ответил 112910415
    12 марта в 13:05
    неправильно ! надо играть на ничью так спокойнее и привычнее
    с таким кол-вом филиальных доноров очечных можно спокойно докатыватся до финиша...
    112910415
    112910415
    12 марта в 12:14
    неправильно !
    надо играть на ничью
    так спокойнее и привычнее
    Nekit92
    Nekit92 ответил oFANATo
    12 марта в 11:44
    Игонин, сейчас миллер с дюковым опять подключат судей как в первом круге и будет у вас кабинетное чемпионство, не переживай ты так.))) Тем более судей ругать запретили, судью Федотова который правду говорил про зенит на матч ТВ с матч ТВ по звонку убрали.
    Не суди по кабинетным печинёнствам конявых. Когда у дяди жени были денюшки- были и печинёнства.
    Денюжки кончились- кончились и печинёнства))
    EAGinLE
    EAGinLE
    12 марта в 10:42
    Остальные не согласны .
    oFANATo
    oFANATo
    12 марта в 10:13, ред.
    Игонин, сейчас миллер с дюковым опять подключат судей как в первом круге и будет у вас кабинетное чемпионство, не переживай ты так.)))

    Тем более судей ругать запретили, судью Федотова который правду говорил про зенит на матч ТВ с матч ТВ по звонку убрали.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    12 марта в 10:03
    Не волнуйся уважаемый,Дюков отыграет с господином Миллером!
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