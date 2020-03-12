Игонин: «„Зениту“ просто нужно обыгрывать конкурентов»

Бывший капитан «Зенита» поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ .

Всё будет решаться в личных встречах команд лидирующей группы. Взять тот же «Зенит». Обыгрывайте прямых конкурентов — и всё, тогда вас точно никто не обойдет. Мне кажется, это даже важнее, чем просто перестать терять очки с середняками. При таком варианте и победа в чемпионате окажется для команды приятнее вдвойне.