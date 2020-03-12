Игонин: «„Зениту“ просто нужно обыгрывать конкурентов»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ.
Всё будет решаться в личных встречах команд лидирующей группы. Взять тот же «Зенит». Обыгрывайте прямых конкурентов — и всё, тогда вас точно никто не обойдет. Мне кажется, это даже важнее, чем просто перестать терять очки с середняками. При таком варианте и победа в чемпионате окажется для команды приятнее вдвойне.
Матчи с ЦСКА и «Краснодаром»? Такие игры всегда и были ключевыми. Конечно, можно сейчас начать высчитывать, сколько очков в оставшихся турах способны потерять «Краснодар», «Локомотив», плюс ЦСКА с «Ростовом». Анализировать статистику их выступлений дома и на выезде. Но зачем об этом думать «Зениту», когда нужно просто обыграть конкурентов? И всё — никаких вопросов об интриге не останется. На мой взгляд, «Зениту» это важно сделать при любом отрыве. Иначе как ты будешь чувствовать себя полноценным победителем, если с запасом выиграл первый круг, а во втором просто дотягиваешь до чемпионства?
Ранее российский комментатор Константин Генич прокомментировал последние успехи «Зенита» в РПЛ.
И вообще иди рус.яз подтяни тебе даже полезно будет))
И вообще иди рус.яз подтяни тебе даже полезно будет))
Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет.
Греческий опыт
В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас?
Россия — щедрая душа
Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург».
Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление:
Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса.
Всё по-честному!
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»?
А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет.
Греческий опыт
В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас?
Россия — щедрая душа
Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург».
Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление:
Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса.
Всё по-честному!
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»?
А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
надо играть на ничью
так спокойнее и привычнее
надо играть на ничью
так спокойнее и привычнее
Денюжки кончились- кончились и печинёнства))
Денюжки кончились- кончились и печинёнства))
Тем более судей ругать запретили, судью Федотова который правду говорил про зенит на матч ТВ с матч ТВ по звонку убрали.
Тем более судей ругать запретили, судью Федотова который правду говорил про зенит на матч ТВ с матч ТВ по звонку убрали.