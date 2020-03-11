Нобоа: «Что помогло обыграть „Оренбург“? У нас в отличной форме Кокорин»

Полузащитник «Сочи» прокомментировал разгромную победу своей команды в перенесённом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).

Что помогло выиграть? У нас в отличной форме Кокорин, да и моменты у нас тоже были хорошие. Устали только, так как играли матч в воскресенье. Теперь планируем восстановиться и готовиться к тяжелой встрече с «Краснодаром». У нас сейчас каждый матч как финал.

Перенесённая игра не станет минусом перед «Краснодаром». Сегодня заработали три очка и смотрим немного вверх. Посмотрим, что нас ждёт дальше.