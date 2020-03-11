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Нобоа: «Что помогло обыграть „Оренбург“? У нас в отличной форме Кокорин»

11 марта 2020, 23:51
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал разгромную победу своей команды в перенесённом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).

Что помогло выиграть? У нас в отличной форме Кокорин, да и моменты у нас тоже были хорошие. Устали только, так как играли матч в воскресенье. Теперь планируем восстановиться и готовиться к тяжелой встрече с «Краснодаром». У нас сейчас каждый матч как финал.

Перенесённая игра не станет минусом перед «Краснодаром». Сегодня заработали три очка и смотрим немного вверх. Посмотрим, что нас ждёт дальше.

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Все комментарии
galem72
galem72
12 марта в 10:41
Какая же мерзкая выстроена система... Вороватые папики соревнуются между собой карманными кружками, а народ им усердно помогает, посещая эти фэйкоматчи.
makkie
makkie
12 марта в 10:27
Интересно, им доплачивают, чтобы они во всём этом цирке участвовали?
oFANATo
oFANATo
12 марта в 10:10
Болельщиков ведь не обманешь.

А главное пугает , то что факт договорняка все понимают и принимают его как данность.
VAN ARM
VAN ARM
12 марта в 07:46
газпром помог ))))))))))))))))))))))))))))
Миша Вилков
Миша Вилков
12 марта в 00:11
Заработали три очка))) Подкинули вам три очка, ничего вы не заработали.
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