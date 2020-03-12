Быстров: «Симеоне феноменален»

Бывший российский футболист прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «Атлетико» по итогам двух матчей Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» сегодня без вратаря вышел на матч. Это единственный минус. «Ливерпуль» мог быть действовать чуть посмелее, но забив мяч не стал рисковать, так как цена ошибки велика. И второй мяч — это вратарский гол. И в третьем мяче Адриан оставил Морате ближний угол.

Против «Ливерпуля» обороняться 120 минут крайне тяжело. Но Атлетико» доказал, что и это возможно.

Симеоне феноменален. Он придерживался плана на игру, знал, на что способны его футболисты и выпустил Льоренте в нужный момент. Он понимал, что надо усиливать атаку.