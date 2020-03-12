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Быстров: «Симеоне феноменален»

12 марта 2020, 09:19
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «Атлетико» по итогам двух матчей Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» сегодня без вратаря вышел на матч. Это единственный минус. «Ливерпуль» мог быть действовать чуть посмелее, но забив мяч не стал рисковать, так как цена ошибки велика. И второй мяч — это вратарский гол. И в третьем мяче Адриан оставил Морате ближний угол.

Против «Ливерпуля» обороняться 120 минут крайне тяжело. Но Атлетико» доказал, что и это возможно.

Симеоне феноменален. Он придерживался плана на игру, знал, на что способны его футболисты и выпустил Льоренте в нужный момент. Он понимал, что надо усиливать атаку.

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СаняШумок
СаняШумок
12 марта в 12:25
"Он придерживался плана на игру, знал, на что способны его футболисты и выпустил Льоренте в нужный момент. Он понимал, что надо усиливать атаку
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1172038/bystrov-vladimir"

Вот Она - ГЕНИАЛЬНОСТЬ Диего)))Когда потом признаешься, что выпускал Льоренте для другого, но и так хорошо)) но эт шутка...в гениальности Эль Чоло никто не сомневается, а этот момент лишь доказывает наличие тренерской чуйки. Даже когда изначально хотел не совсем такого, получаешь то, что сам выбрал)
YNWA
YNWA
12 марта в 12:20
Соглашусь с Быстровым!
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