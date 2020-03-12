Иванович – об игре с «Уралом»: «Ждем тяжелый матч. Будет много давления»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в преддверии матча с «Уралом» в 22-м туре РПЛ ответил на вопрос о том, чувствует ли команда дополнительное давление из-за не особо успешных выступлений в последних играх.
Всегда в футболе есть давление. Оно иногда уменьшается, когда большая разница между соперниками в количестве очков. Ждем тяжелый матч. Будет много давления, но команда показала, что мы умеем с ним справляться. В любом случае, расслабляться нельзя.
Напомним, что в прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уфой».
Это набрав 2 очка в двух домашних матчах ????
Несколько странное "сопротивление давлению"....
Это набрав 2 очка в двух домашних матчах ????
Несколько странное "сопротивление давлению"....