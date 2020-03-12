Иванович – об игре с «Уралом»: «Ждем тяжелый матч. Будет много давления»

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12 марта 2020, 12:18

Защитник «Зенита» в преддверии матча с «Уралом» в 22-м туре РПЛ ответил на вопрос о том, чувствует ли команда дополнительное давление из-за не особо успешных выступлений в последних играх.

Всегда в футболе есть давление. Оно иногда уменьшается, когда большая разница между соперниками в количестве очков. Ждем тяжелый матч. Будет много давления, но команда показала, что мы умеем с ним справляться. В любом случае, расслабляться нельзя.