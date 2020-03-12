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Иванович – об игре с «Уралом»: «Ждем тяжелый матч. Будет много давления»

12 марта 2020, 12:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал16:30 Не начался

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в преддверии матча с «Уралом» в 22-м туре РПЛ ответил на вопрос о том, чувствует ли команда дополнительное давление из-за не особо успешных выступлений в последних играх.  

Всегда в футболе есть давление. Оно иногда уменьшается, когда большая разница между соперниками в количестве очков. Ждем тяжелый матч. Будет много давления, но команда показала, что мы умеем с ним справляться. В любом случае, расслабляться нельзя.  

Напомним, что в прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уфой».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 марта в 16:22
"Будет много давления, но команда показала, что мы умеем с ним справляться.".....

Это набрав 2 очка в двух домашних матчах ????

Несколько странное "сопротивление давлению"....
beefs
beefs
12 марта в 12:39
что то вы рано начали плакаться...
112910415
112910415
12 марта в 12:27
тяжёлые ничьи тоже нужны !
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