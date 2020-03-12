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Игонин: «Атаку „Зенита“ во многом определяет Дзюба»

12 марта 2020, 10:54

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об игре форварда петербургского клуба Артема Дзюбы.

Атаку «Зенита», и как следствие результат, сегодня во многом определяет Дзюба. Говорю так, потому что оборона петербуржцев по-прежнему практически не пропускает, а команда в целом — лидер по этому показателю. Но впереди все крутится вокруг одной фигуры. Вот и с «Уфой» главная опасность исходила от Дзюбы. Когда его нет — это во многом проблема. А когда два основных, практически безальтернативных форварда третий матч подряд не могут выйти вместе в старте — тем более. Уберите из любой команды пару созидателей — и что это будет за игра?

Ранее Игонин поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ.

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Garrincha58
Garrincha58
12 марта в 17:29
видел когда они выходили на матч а потом особо не видел он любит прятаться за защитников и толкать их и потом размахивать руками
Garrincha58
Garrincha58
12 марта в 17:25, ред.
самая тупая тактика это у Зенита навесы на Дзюбу так раньше да и сейчас играли в баскетбол набросы на центрового если бы ещё Дзюба умел играть головой или прыгать как Роналду тогда может быть и было эффективно а так он попадает в створ ворот раз в три матча а то и вообще ни разу в год
112910415
112910415
12 марта в 12:12
или не определяет
ДАША Д
ДАША Д
12 марта в 11:34
Сейчас атака никакая.
galem72
galem72
12 марта в 11:18
Все эти фейки про зюбу даже невским уже не заходят. ))
oFANATo
oFANATo
12 марта в 11:15
Кто нибудь видел Дзюбу в матче с Уфой?
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