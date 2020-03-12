Игонин: «Атаку „Зенита“ во многом определяет Дзюба»

Бывший капитан «Зенита» поделился мнением об игре форварда петербургского клуба .

Атаку «Зенита», и как следствие результат, сегодня во многом определяет Дзюба. Говорю так, потому что оборона петербуржцев по-прежнему практически не пропускает, а команда в целом — лидер по этому показателю. Но впереди все крутится вокруг одной фигуры. Вот и с «Уфой» главная опасность исходила от Дзюбы. Когда его нет — это во многом проблема. А когда два основных, практически безальтернативных форварда третий матч подряд не могут выйти вместе в старте — тем более. Уберите из любой команды пару созидателей — и что это будет за игра?