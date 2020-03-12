Семак – о коронавирусе: «Страны, которые принимают меры, страдают меньше»

Наставник «Зенита» высказался о распространении коронавируса и мерах предосторожности, принимаемых в связи с этим. Ранее власти Москвы в качестве меры предосторожности запретили проводить в городе массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. После этого ЦСКА приостановил продажу билетов на домашний матч с «Зенитом».

Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл.

Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный.