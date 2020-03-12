ГлавнаяНовости

Семак – о коронавирусе: «Страны, которые принимают меры, страдают меньше»

12 марта 2020, 11:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит22.03.2020 в 16:30 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о распространении коронавируса и мерах предосторожности, принимаемых в связи с этим. Ранее власти Москвы в качестве меры предосторожности запретили проводить в городе массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. После этого ЦСКА приостановил продажу билетов на домашний матч с «Зенитом».

Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл.

Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный.   

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Врач «Динамо» – о коронавирусе: «Можно заболеть и не посещая матчи»
Сегодня, 14:12 Комментарии1
Аршавин: «Я огорчен, что „Зенит“ провел два сухих матча»
Сегодня, 14:05 Комментарии0
Директор «Тамбова» поддержал идею приостановить чемпионат России
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Егоров: «Я думаю, что у „Рубина“ будет всё нормально»
Сегодня, 13:50 Комментарии0
Орлов: «Евро-2020 проводить нужно, пусть без зрителей. Нельзя бояться»
Сегодня, 13:21 Комментарии9
Президент «Армавира» — о вирусе: «На первом месте — человек»
Сегодня, 13:16 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DEIVID
DEIVID
12 марта в 14:44
Эту фразу надо ставить в один ряд с фразой Аршавина. Ваши ожидания, это ваши страдания.
DEIVID
DEIVID
12 марта в 14:40
Команды приезжающие играть против Зенита на Газпромарену, зная как их будут судить, ничему не удивляются во время матча.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Zenit_84
12 марта в 12:20
В чем? В борьбе с коронавирусом? Или удачи в назначении судей?
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 12:15
Здоровье важнее.
Zenit_84
Zenit_84
12 марта в 12:04
Удачи Зениту
Аpбитр
Аpбитр ответил Klaksvikar Itrottarselag
12 марта в 11:58
Здравствуйте. Пойдут ли в зачёт мартовские стыки Евро-2020 ?
Добрый день.
Да пойдут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100