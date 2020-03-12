Грузия попросила УЕФА отменить отборочный матч Евро-2020 с Беларусью

Федерация футбола Грузии обратилась с просьбой к УЕФА отменить предстоящий 26 марта отборочный матч Евро-2020 со сборной Беларуси из-за ситуации, связанной с новым коронавирусом.

Об этом заявил генсек Федерации Давид Муджири.

Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен.