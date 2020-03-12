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Грузия попросила УЕФА отменить отборочный матч Евро-2020 с Беларусью

12 марта 2020, 13:51
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия-:-Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусь26.03.2020 в 20:00 Не начался

Федерация футбола Грузии обратилась с просьбой к УЕФА отменить предстоящий 26 марта отборочный матч Евро-2020 со сборной Беларуси из-за ситуации, связанной с новым коронавирусом.

Об этом заявил генсек Федерации Давид Муджири.

Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен.

Коронавирус и футбол

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 марта в 17:51
Должно быть травмированных много, хотят время потянуть. Впрочем тому же Джано уже ничего не поможет попасть на Евро.
ДАША Д
ДАША Д
12 марта в 15:20
0-3 и досвидания.
anyway
anyway
12 марта в 14:49
Если не могут провести матч в Грузии, пусть в Минске играют..
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
12 марта в 14:24
Отменить матч и перенести матч - это РАЗНЫЕ вещи! Отменить- это совсем не играть.
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