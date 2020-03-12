Матч ЛЧ «Ман Сити» — «Реал» отложен на неопределенный срок

«Манчестер Сити» объявил, что предстоящая ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» перенесена.
Футболисты «сливочных» ушли на 15-дневный карантин после контакта с заболевшим коронавирусом баскетболистом мадридского клуба.
Новая дата проведения матча пока что неизвестна. Напомним, что изначально встреча должна была состояться 17 марта.
...иначе будут проблемы не связанные с футболом.Имя футболиста который мне всё это рассказал, я не могу сказать, это не правильно будет. И он не мог придумать всё это.Ещё скажу и этот француз играл в Анжи...он же первый вел переговоры по переходу Это'о в Анжи...
...иначе будут проблемы не связанные с футболом.Имя футболиста который мне всё это рассказал, я не могу сказать, это не правильно будет. И он не мог придумать всё это.Ещё скажу и этот француз играл в Анжи...он же первый вел переговоры по переходу Это'о в Анжи...
Мы вернёмся к этому разговору когда Реал пройдёт МанСити
Ато такие как ты обычно сливаются по тихому после таких событий!
Мы вернёмся к этому разговору когда Реал пройдёт МанСити
Ато такие как ты обычно сливаются по тихому после таких событий!
Но будет какая-нибудь другая погань, название ещё не придумали.
Толпа глупа и верхи считают , что её надо постоянно держать в лёгком стрессе, подобно подопытным мышатам в клетке.
Но будет какая-нибудь другая погань, название ещё не придумали.
Толпа глупа и верхи считают , что её надо постоянно держать в лёгком стрессе, подобно подопытным мышатам в клетке.