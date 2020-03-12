ГлавнаяНовости

Матч ЛЧ «Ман Сити» — «Реал» отложен на неопределенный срок

12 марта 2020, 19:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17.03.2020 в 23:00 Матч перенесен

«Манчестер Сити» объявил, что предстоящая ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» перенесена.

Футболисты «сливочных» ушли на 15-дневный карантин после контакта с заболевшим коронавирусом баскетболистом мадридского клуба.

Новая дата проведения матча пока что неизвестна. Напомним, что изначально встреча должна была состояться 17 марта.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЧемпионат Португалии приостановлен из-за COVID-19
12 марта Комментарии1
ОфициальноАмериканская MLS остановлена на 30 дней
12 марта Комментарии1
ОфициальноВстреча ЛЧ «Ювентус» — «Лион» перенесена из-за коронавируса
12 марта Комментарии27
ОфициальноЧемпионат Чехии из-за коронавируса приостановлен
12 марта Комментарии2
ОфициальноЧемпионат Голландии остановлен из-за коронавируса
12 марта Комментарии4
СлухиУЕФА собирается перенести Евро на 2021 год
12 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeron112
Valeron112
сегодня в 12:12
ПСЖ - Бавария......или Барса - домой
Valeron112
Valeron112
сегодня в 12:07
Пффф вылет в 1,/4 - кредо лягушатников.....
112910415
112910415
вчера в 17:41
переживём ... доживём !
Тага Дага
Тага Дага ответил eleven LC
вчера в 12:02
А надо....
eleven LC
eleven LC ответил Тага Дага
вчера в 12:01
Я вобще никого не блокирую
Тага Дага
Тага Дага ответил eleven LC
вчера в 11:49
Я тут многих заблокировал....тебя составил, я знаю и думаю не ошибаюсь. ...ты адекватный болел футбола. Я знаю что я говорю...с воздуха не могу взять такие вещи.
eleven LC
eleven LC ответил Тага Дага
вчера в 11:43
Ты переоцениваешь моё отношение к тебе,я даже читать твою тераду не буду,сказал же после вылета МанСити!
Тага Дага
Тага Дага ответил eleven LC
вчера в 11:24
Никогда такого не было. ...никуда я не убегузаал.Ну Бензема же забивал почти каждом матче,а так когда стоял выбор между Бензема и Игуаином,Гансало лучше француза,ну Бензема продавать не получится ни у кого,у него секта...просто боятся его окружения, мне рассказал один человек который играл с ним в сборной. Почему в сборную не берут его...почти все игроки сборной Франции отказались играть с ним в команде.Думаешь Зидан не знает об этом...возьми любого центрофорварда мира...Зидан поставить Бензему в состав...это закон
...иначе будут проблемы не связанные с футболом.Имя футболиста который мне всё это рассказал, я не могу сказать, это не правильно будет. И он не мог придумать всё это.Ещё скажу и этот француз играл в Анжи...он же первый вел переговоры по переходу Это'о в Анжи...
eleven LC
eleven LC ответил Тага Дага
вчера в 11:03
Матч с Бетисом доказал что Бензема должен сидеть на лавке 100%
Мы вернёмся к этому разговору когда Реал пройдёт МанСити
Ато такие как ты обычно сливаются по тихому после таких событий!
Тага Дага
Тага Дага ответил eleven LC
вчера в 07:23
😂😂😂😂😂😂а что доказал матч с Бетисом?
рус фан
рус фан
вчера в 05:08
Жаль что матч перенесли, хотя понятно что рисковать не стоит, для МС эта ситуация выглядит даже выгодней, вернется Де Брюнье в состав.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
12 марта в 23:55
Жаль, что такой матч с приставкой топ отложен.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 марта в 23:48
Ну , вот и все!!! "Двери" , "окна" плотно закрываются, "щели" конопатятся !!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
12 марта в 22:51
реал засцал
eleven LC
eleven LC ответил Тага Дага
12 марта в 22:41
Это ещё не ясно Реал вполне способен победить Сити и матч с Барселоной это доказал
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ruslik1982
12 марта в 22:36
Зож зло когда речь о нищебродах, а миллиардерам нельзя болеть чумой обывателей
Тага Дага
Тага Дага
12 марта в 22:36
Я ещё до игры говорил...что сити вынесет второй клуб Мадрида..лучше сразу объявит сити победителем.
Ruslik1982
Ruslik1982
12 марта в 22:25
всегда говорил что ЗОЖ это зло, нужно вообще все отменить и запретить спорт
Incredulous
Incredulous ответил Lewa2708
12 марта в 21:15
Ну да, ведь намного проще не думать, а просто верить всему, что по ящику сказали или в интернете написали. Вот из-за большинства таких не думающих у нас и проходит подобная дичь, вроде короновирусов, птичьих гриппов и т.д.
Верг
Верг
12 марта в 21:05
у ман сити де брюйне поправится, без него мс бы проиграл без вариантов
Альфамен
Альфамен ответил Project Pandora
12 марта в 20:52
Дык похоже уже...и коронавирус тут не причем)
Valeron112
Valeron112
12 марта в 20:47
Грустно видеть такие заголовки.
League1
League1 ответил Roman73
12 марта в 20:46
Очень похоже , что идёт холодная война, а может быть уже гибридная война между Россией и Западом . Для дестабилизации нефтегазового оппонента в числе прочих можно поддерживать и разные панические настроения и ожидания. Спорт --это мелкая жертва для политики. К примеру люди не останавливались перед тем, чтобы бойкотировать Олимпиады. А наибольший обвал рубля был вызван якобы дестабилизацией на американском ипотечном рынке. Не футбольная тема.
А медвепут? Он ни в чём не виноват? В России, по крайней мере, он почти во всём виноват, за малым исключением.
Project Pandora
Project Pandora ответил Roman73
12 марта в 20:27
Очень похоже , что идёт холодная война, а может быть уже гибридная война между Россией и Западом . Для дестабилизации нефтегазового оппонента в числе прочих можно поддерживать и разные панические настроения и ожидания. Спорт --это мелкая жертва для политики. К примеру люди не останавливались перед тем, чтобы бойкотировать Олимпиады. А наибольший обвал рубля был вызван якобы дестабилизацией на американском ипотечном рынке. Не футбольная тема.
Ладно, давай, не болей.
Wolverhampton
Wolverhampton
12 марта в 20:25
Сезон коту под хвост!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Roman73
12 марта в 20:24
Очень похоже , что идёт холодная война, а может быть уже гибридная война между Россией и Западом . Для дестабилизации нефтегазового оппонента в числе прочих можно поддерживать и разные панические настроения и ожидания. Спорт --это мелкая жертва для политики. К примеру люди не останавливались перед тем, чтобы бойкотировать Олимпиады. А наибольший обвал рубля был вызван якобы дестабилизацией на американском ипотечном рынке. Не футбольная тема.
Наши оппоненты Кувейт и Венесуэла) США другой дивизион.
КЭТиК
КЭТиК
12 марта в 20:24
Хоть отдохнут игроки
eleven LC
eleven LC
12 марта в 20:21
Ну и хорошо что перенесли матч,Реал сейчас не в лучшей форме и Куртуа травмирован,так что это пойдёт на пользу всем!
Roman73
Roman73 ответил Lewa2708
12 марта в 20:20
Этож сколько должно быть свободного времени, чтобы думать о таких вещах и ещё и сочинять их..
Но вернёмся к нашему коронному вирусу . Через пару лет никто и о нём и не вспомнит.
Но будет какая-нибудь другая погань, название ещё не придумали.
Толпа глупа и верхи считают , что её надо постоянно держать в лёгком стрессе, подобно подопытным мышатам в клетке.
Lewa2708
Lewa2708 ответил Roman73
12 марта в 20:12
Этож сколько должно быть свободного времени, чтобы думать о таких вещах и ещё и сочинять их..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100