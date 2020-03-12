ГлавнаяНовости

Топ-лиги Европы попросили перенести Евро-2020 на следующий год

12 марта 2020, 12:38

Ведущие европейские футбольные лиги вскоре попросят УЕФА сдвинуть сроки проведения чемпионата Европы 2020 года. К организации обратятся с соответствующей просьбой представители высших дивизионов чемпионатов Италии, Англии, Германии, Испании и Франции, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что это будет сделано для того, чтобы в указанных странах были завершены национальные первенства. При этом не исключено, что УЕФА попросят о переносе Евро на 2021 год.

Отметим, что проведение чемпионата Европы летом текущего года в запланированные сроки (с 12 июня по 12 июля) оказалось под угрозой срыва из-за распространения коронавируса на континенте. В ряде европейских государств приостановили спортивные соревнования вследствие эпидемии коронавируса. В частности, на такой шаг пошли власти Италии.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЧемпионат Португалии приостановлен из-за COVID-19
12 марта Комментарии1
ОфициальноАмериканская MLS остановлена на 30 дней
12 марта Комментарии1
ОфициальноВстреча ЛЧ «Ювентус» — «Лион» перенесена из-за коронавируса
12 марта Комментарии27
ОфициальноМатч ЛЧ «Ман Сити» — «Реал» отложен на неопределенный срок
12 марта Комментарии40
ОфициальноЧемпионат Чехии из-за коронавируса приостановлен
12 марта Комментарии2
ОфициальноЧемпионат Голландии остановлен из-за коронавируса
12 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
12 марта в 18:33
Имеет место быть
zsb1961
zsb1961
12 марта в 18:09
Правильное решение!
112910415
112910415
12 марта в 17:36
сейчас это выглядит актуальным
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ПОПОДИ в МЕНЯ
12 марта в 17:23
через 2 года)))
Через два года нужно уже ЧМ играть, а не отборочные...
beefs
beefs
12 марта в 16:54
сложно все это...
Mangur
Mangur
12 марта в 16:00
Без комментариев
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 15:10
Куча проблем взвалилось на ФИФА и УЕФА.
DEIVID
DEIVID
12 марта в 14:57
Всё верно.Чемпионаты надо доиграть.
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 14:48
Разумное предложенее. Тогда все страны спокойно смогут летом чемпики свои доиграть а пока пусть футболисты отдыхают.
Pashok00786
Pashok00786
12 марта в 14:02
нахрен этот цирк никакой это не супер вирус пшик по сравнению со спидом или эболой ...через месяц забудут....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 марта в 13:49
А из-за расизма к Африке вообще никогда не проводить ЧЕ, так как африканские команды туда не пускают, а это расизм.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 марта в 13:41
Не с праведливо
Cympak-05
Cympak-05
12 марта в 13:10
Приходиться двигать чемпионаты. Соответсвенно и Евро, а в итоге нагрузку получат футболисты не имея перерыва. Так скорее всего и будет евро перенесён.
Footbolista
Footbolista
12 марта в 13:00
Европа должна ввести санкции против коронавируса...он угрожает демократии...
ОПС
ОПС
12 марта в 12:58
Скорей всего перенесут.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответил Ангел неБесГрешен
12 марта в 12:49
А отбор к ЧМ когда проводить?
через 2 года)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 марта в 12:48
Неужели всё так плохо с этим вирусом?жена говорила что Ванга предрекала страшную болезнь в Европе,я только смеялся)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 марта в 12:45
А отбор к ЧМ когда проводить?
Трезвый повар
Трезвый повар
12 марта в 12:44
Лучше перенести чем проводить матчи при пустых трибунах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100