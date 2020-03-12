Топ-лиги Европы попросили перенести Евро-2020 на следующий год

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12 марта 2020, 12:38

Ведущие европейские футбольные лиги вскоре попросят УЕФА сдвинуть сроки проведения чемпионата Европы 2020 года. К организации обратятся с соответствующей просьбой представители высших дивизионов чемпионатов Италии, Англии, Германии, Испании и Франции, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что это будет сделано для того, чтобы в указанных странах были завершены национальные первенства. При этом не исключено, что УЕФА попросят о переносе Евро на 2021 год.

Отметим, что проведение чемпионата Европы летом текущего года в запланированные сроки (с 12 июня по 12 июля) оказалось под угрозой срыва из-за распространения коронавируса на континенте. В ряде европейских государств приостановили спортивные соревнования вследствие эпидемии коронавируса. В частности, на такой шаг пошли власти Италии.

Коронавирус и футбол