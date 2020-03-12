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МЮ одержал крупнейшую выездную победу в еврокубках с 1965 года

12 марта 2020, 23:22
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

МЮ на выезде разгромил ЛАСК в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, эта победа стала самой крупной для «красных дьяволов» в выездном еврокубковом матче с 12 мая 1965 года. Тогда англичане обыграли «Страсбур» в 1/4 финала Кубка Ярмарок (5:0).

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Все комментарии
nurajanm
nurajanm
вчера в 06:50
А как же байер 0:5 мю 2014 году
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:00
Фантастически не верится но это факт.
Footbolista
Footbolista ответил Ice van Reed
вчера в 00:02, ред.
EAGinLE
EAGinLE
12 марта в 23:53
С победой .
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Footbolista
12 марта в 23:48
Yes, shure (да, конечно))...
Footbolista
Footbolista ответил Ice van Reed
12 марта в 23:37
Yes, shure (да, конечно))...
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Footbolista
12 марта в 23:33
Я в шоке)...
Бывают же совпадения!!!
Footbolista
Footbolista ответил Ice van Reed
12 марта в 23:29
Я в шоке)...
Ice van Reed
Ice van Reed
12 марта в 23:25, ред.
В первый раз в жизни без болельщиков, 11 игр без поражений , 29:2 разница!!! Как тебе такое, Илон Маск?
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
12 марта в 23:25
пряс как Витек с Лудогорцем
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