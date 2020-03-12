МЮ одержал крупнейшую выездную победу в еврокубках с 1965 года

МЮ на выезде разгромил ЛАСК в матче 1/8 финала Лиги Европы.
Таким образом, эта победа стала самой крупной для «красных дьяволов» в выездном еврокубковом матче с 12 мая 1965 года. Тогда англичане обыграли «Страсбур» в 1/4 финала Кубка Ярмарок (5:0).
|ЛАСК0 : 5Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
МЮ на выезде разгромил ЛАСК в матче 1/8 финала Лиги Европы.
Таким образом, эта победа стала самой крупной для «красных дьяволов» в выездном еврокубковом матче с 12 мая 1965 года. Тогда англичане обыграли «Страсбур» в 1/4 финала Кубка Ярмарок (5:0).