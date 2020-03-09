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Еременко признан лучшим игроком матча «Ростов» — ЦСКА

вчера, 16:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Определен лучший игрок встречи 21-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Им стал полузащитник хозяев Роман Еременко. В этом матче футболист отметился голом. Напомним, что в прошлом Еременко выступал за армейцев.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 18:16, ред.
Лучшие сегодня были вратари.

Акинфеев и Песьяков

Два отбитых пенальти.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:10
Ромка лучший заслуженно
Аксинья
Аксинья ответил Dominators
вчера в 17:39
НО ПЕРВЫЙ ГОЛ В БЛИЖНИЙ . НЕТ .Лучший Безбородов .Я такого в жизни не видел .
Да я такого тоже не припомню чтобы судья "ошибался" в сторону ростовчан...Наверно телега накатанная на Лапочкина после игры в Грозном все-таки сработала...
Dominators
Dominators ответил Аксинья
вчера в 17:32
А незабитый пенальти? Нет герой все - таки Песьяков. Выручил в концовке.
НО ПЕРВЫЙ ГОЛ В БЛИЖНИЙ . НЕТ .Лучший Безбородов .Я такого в жизни не видел .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил kastites
вчера в 17:25
Мамаев лучший
Ни Мамаев ни Ерёменко репутационно не подходят для ЦСКА....
Вот они и доказывают что репутация и результативность - разные вещи...)))))
kastites
kastites
вчера в 17:03
Мамаев лучший
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:54
А незабитый пенальти? Нет герой все - таки Песьяков. Выручил в концовке.
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