Еременко признан лучшим игроком матча «Ростов» — ЦСКА

Определен лучший игрок встречи 21-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА.
Им стал полузащитник хозяев Роман Еременко. В этом матче футболист отметился голом. Напомним, что в прошлом Еременко выступал за армейцев.
Определен лучший игрок встречи 21-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА.
Им стал полузащитник хозяев Роман Еременко. В этом матче футболист отметился голом. Напомним, что в прошлом Еременко выступал за армейцев.
Акинфеев и Песьяков
Два отбитых пенальти.
Акинфеев и Песьяков
Два отбитых пенальти.
Вот они и доказывают что репутация и результативность - разные вещи...)))))
Вот они и доказывают что репутация и результативность - разные вещи...)))))