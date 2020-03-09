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Бензема вышел на пятое место по голам в Примере среди легионеров

сегодня, 12:45
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» уступил «Бетису» в гостевом матче 27-го тура Примеры.

Единственным забитым мячом в составе «сливочных» отметился форвард Карим Бензема. Таким образом, французский игрок забил 162 гола в чемпионате Испании и сравнялся по этому показателю с экс-нападающим «Реала» и «Барселоны» Самуэлем Это'О. Оба футболиста делят пятую строчку по этому показателю среди легионеров.

На четвертом месте находится бывший форвард «Реала» Альфредо Ди Стефано, на счету которого 227 забитых мячей. В топ-3 входят экс-нападающий «Атлетико» и «Реала» Уго Санчес (234 гола), бывший форвард «Реала» Криштиану Роналду (311 забитых мячей) и нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который забил 438 голов в Примере.

Напомним, что этот мяч также позволил Бензема выйти на пятое место в списке бомбардиров в истории «Реала».

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