Мораес: «Счастлив, что смог помочь команде голом и мы одолели „Вольфсбург“»

Нападающий «Шахтера» прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы над «Вольфсбургом» (2:1). Мораес стал автором одного из забитых голов.

В таких матчах, как сегодня, для нападающего всегда очень важно забивать. Очень счастлив, что смог помочь команде голом и мы добились положительного результата.

Я очень доволен результатом игры с Вольфсбургом. Нужно поздравить всех ребят, которые играли сегодня и боролись до самого конца. Но нам нужно быть очень осторожными с ответным поединком, в нашей команде есть некоторые сложности с игрой, когда у тебя есть некоторое преимущество после первого матча. Нужно быть очень сконцентрированными, очень осторожными, потому что игра такого уровня не должна позволять много ошибок.

Я думаю, что ситуация с коронавирусом очень опасная. Всем людям нужно подумать, и правительству в том числе, о человеческой составляющей каждого игрока, каждого профессионала, который работает в разных сферах. Сейчас нужно предпринять правильные меры, продумать все для того, чтобы у всех было время, прежде всего, следить за своим здоровьем.