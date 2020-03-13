Сульшер: «Все голы МЮ были очень высокого качества»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал разгромную победу над ЛАСКом (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы выступили не просто профессионально, а проделали очень хорошую работу. Команда была не просто эффективна, но показала качественный футбол. Мы получили практически всё, чего требовали от парней.

Все голы были очень высокого качества. У соперника был один момент в первом тайме, но в том эпизоде великолепно сыграл Эрик Байи. Вся четвёрка защитников и Серхио Ромеро тоже сыграли хорошо. Парни были очень сконцентрированными, и на поле был чётко виден командный дух.