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Сульшер: «Все голы МЮ были очень высокого качества»

вчера, 06:54
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу над ЛАСКом (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы выступили не просто профессионально, а проделали очень хорошую работу. Команда была не просто эффективна, но показала качественный футбол. Мы получили практически всё, чего требовали от парней.

Все голы были очень высокого качества. У соперника был один момент в первом тайме, но в том эпизоде великолепно сыграл Эрик Байи. Вся четвёрка защитников и Серхио Ромеро тоже сыграли хорошо. Парни были очень сконцентрированными, и на поле был чётко виден командный дух.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:27
Ласк команда низкого уровня!
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:50
И это говорит тренер МЮ? Да для вас сам факт участия в ЛЕ - это уже позор. Так мало того, вы ещё и ордена себе вешаете за то, что обыграли дворовую, по европейским меркам, команду. С такими темпами, для вас скоро будет величайшим достижением сам факт попадания в ЛЕ.
ДСА
ДСА
вчера в 08:15
Выдали выдающуюся игру.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:35
Голы, как голы . И получше видали.
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:12
Сам не похвалишь , никто не похвалит.
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