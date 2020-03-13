Джеррард: «„Рейнджерс“ проявил слишком много уважения к „Байеру“»

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал домашнее поражение от «Байера» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

По тому, как складывался этот матч, я считаю, что в первом тайме мы были в очень хорошей форме. Но я хотел, чтобы мы действовали более активно и агрессивно. Думаю, мы проявили слишком много уважения [к «Байеру»]. Полагаю, что второй тайм мы провели намного лучше.

В течение игры мы создавали хорошие моменты. При счёте 1:2 ты всё ещё считаешь, что это не конец света. Нужно оставаться в игре и думать о голе, который может сравнять счёт. Но третий пропущенный мяч очень сильно огорчил нашу команду.

Ответная игра будет чрезвычайно сложной, и мы знаем это.