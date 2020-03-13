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Пятов: «Будем надеяться, что всё же проведём второй матч с „Вольфсбургом“»

вчера, 08:00
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов поделился мыслями о победе над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла при пустых трибунах.

Футбол — игра для зрителей, поэтому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, но с болельщиками всегда приятнее играть. Опять же, зрителей не было, и хорошо был слышен подсказ. А когда футболисты слышат друг друга, всегда легче. Думаю, мы действительно были организованы.

Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть противнику зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, что в итоге и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, но главное — победа. Задел мы создали и будем надеяться, что все-таки проведем второй матч.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:25
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