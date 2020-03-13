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Фабрегас подверг критике решение премьер-министра Великобритании

вчера, 09:29

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, ранее игравший за «Челси» и «Арсенал», прокомментировал высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что тот не собирается закрывать школы в Соединенном Королевстве из-за коронавируса, так как это «принесет больше вреда, чем пользы».

Вы признаете, что инфекция сильно распространится в ближайшие недели и месяцы, но школы не закрываете. Но вам все равно придется их закрыть. Почему бы не сделать это сейчас и не усугублять ситуацию?

Коронавирус и футбол

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BenderBender
BenderBender ответил КЭТиК
вчера в 14:12
Это в России моська лает на слона. Но не в цивилизованном мире.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 12:51
Если тренер Арсенала заражен, представьте сколько людей в Лондоне заразились :(
Ведь не все же проверяются, это же как обычный грипп, просто летальных случаев больше!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 11:54
Молодец Борис, русский мужик!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:43
Моська лает на слона
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 10:50
Правильно говорит Сеск,пора людам возвращаться в пещеры
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:56
Хоть кто-то в Британии с мозгами оказался, в отличии от пустоголового Фабрегаса.
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