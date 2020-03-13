Фабрегас подверг критике решение премьер-министра Великобритании

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, ранее игравший за «Челси» и «Арсенал», прокомментировал высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что тот не собирается закрывать школы в Соединенном Королевстве из-за коронавируса, так как это «принесет больше вреда, чем пользы».
Вы признаете, что инфекция сильно распространится в ближайшие недели и месяцы, но школы не закрываете. Но вам все равно придется их закрыть. Почему бы не сделать это сейчас и не усугублять ситуацию?
Ведь не все же проверяются, это же как обычный грипп, просто летальных случаев больше!
Ведь не все же проверяются, это же как обычный грипп, просто летальных случаев больше!