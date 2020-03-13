Фабрегас подверг критике решение премьер-министра Великобритании

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вчера, 09:29

Полузащитник «Монако» , ранее игравший за «Челси» и «Арсенал», прокомментировал высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что тот не собирается закрывать школы в Соединенном Королевстве из-за коронавируса, так как это «принесет больше вреда, чем пользы».

Вы признаете, что инфекция сильно распространится в ближайшие недели и месяцы, но школы не закрываете. Но вам все равно придется их закрыть. Почему бы не сделать это сейчас и не усугублять ситуацию?

Коронавирус и футбол