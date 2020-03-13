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Глазнер: «Уверен, мы сможем забить много голов „Шахтёру“ в ответном матче»

вчера, 08:37
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Глазнер прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Шахтером» (1:2).

Мы очень разочарованы, матч не должен был завершиться так. В первую четверть часа мы были в хорошем расположении духа. После этого можно было увидеть, каким качеством обладает «Шахтер» и насколько хорошо эта команда может работать с мячом.

На этом этапе мы проиграли слишком много единборств. После перерыва мы стали лучше, больше доминировали. Но не могли использовать свои шанс. Противнику хватило одного действия, чтобы выиграть матч. Это еврокубки, здесь все решают мелочи. Чем сложнее соперник, тем важнее становятся детали.

Так или иначе, мы полетим в Харьков и попробуем добиться положительного результата. В последнее время мы много забиваем на выезде. Я абсолютно уверен, что мы сможем сделать это в ответном матче.

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Все комментарии
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
вчера в 16:13
Судя по вчерашней игре, шансов у Вольфсбурга пройти Шахтёр почти нет. В любом случаи, неизвестно состоится ли вообще ответный матч когда-нибудь из-за коронавируса.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:38
Нужно еще и не пропускать.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:21
Только попробуйте!
Максим Танцюра
Максим Танцюра
вчера в 11:08
Уверен, но пропустите ещё больше)
Zimmer
Zimmer
вчера в 10:23
Меньше слов, больше дела.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:53
А в первом матче значит не был уверен)) Да если бы не кривоногий Коваленко и грубейшая ошибка Пятова, то во втором матче уже и смысла не было бы.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:44
Насмешил Оливер.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:17
А ху-ху не хо-хо?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:45
Чего зря то балабонить. Посмотрим на что вы сподобитесь???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:38
Ответного не будет
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