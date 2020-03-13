Глазнер: «Уверен, мы сможем забить много голов „Шахтёру“ в ответном матче»

Главный тренер «Вольфсбурга» прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Шахтером» (1:2).

Мы очень разочарованы, матч не должен был завершиться так. В первую четверть часа мы были в хорошем расположении духа. После этого можно было увидеть, каким качеством обладает «Шахтер» и насколько хорошо эта команда может работать с мячом.

На этом этапе мы проиграли слишком много единборств. После перерыва мы стали лучше, больше доминировали. Но не могли использовать свои шанс. Противнику хватило одного действия, чтобы выиграть матч. Это еврокубки, здесь все решают мелочи. Чем сложнее соперник, тем важнее становятся детали.

Так или иначе, мы полетим в Харьков и попробуем добиться положительного результата. В последнее время мы много забиваем на выезде. Я абсолютно уверен, что мы сможем сделать это в ответном матче.