Президент «Урала» — о матче с «Зенитом»: «Мы прилетели, будем играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассуждает о предстоящем матче «Зенита» в 22-м туре РПЛ , который пройдет при полных трибунах, несмотря на эпидемию коронавируса.

Мы прилетели, будем играть. Решение о проведении матча принимают руководители Петербурга, так что они берут ответственность на себя.

Губернатор Санкт-Петербурга вот так видит эту историю. Наши — по-другому. Но в каждом городе индивидуальный подход. Не вижу ничего страшного в том, чтобы сыграть со зрителями на «Газпром Арене».