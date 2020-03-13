Президент «Урала» — о матче с «Зенитом»: «Мы прилетели, будем играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассуждает о предстоящем матче «Зенита» в 22-м туре РПЛ, который пройдет при полных трибунах, несмотря на эпидемию коронавируса.
Мы прилетели, будем играть. Решение о проведении матча принимают руководители Петербурга, так что они берут ответственность на себя.
Губернатор Санкт-Петербурга вот так видит эту историю. Наши — по-другому. Но в каждом городе индивидуальный подход. Не вижу ничего страшного в том, чтобы сыграть со зрителями на «Газпром Арене».
Президент «Урала» — после матча с «Зенитом»: «Мы пролетели, будем играть»
Президент «Урала» — после матча с «Зенитом»: «Мы пролетели, будем играть»
В России нет эпидемии,поэтому не стоит делать из мухи слона!
Хотя все хотят перестраховаться,как Урал.
У нас,в Эстонии,одни "редиски на букву п" разрешили провести матч ЛЧ по волейболу между командой с острова Сааремаа и грандом из Милана.И это после того,как там уже начал распространяться этот самый вирус.В итоге провели две встречи,гостевую и домашнюю в Эстонии,так как в Италии был запрет.
И что имеем.На острове,куда всякая зараза добиралась в последний момент,если вообще добиралась,вспышка этого вируса.Десятки заражённых.У итальяшек пять человек по возвращению домой дали положительный результат и сразу же объяснили это посещением Эстонии))),хотя ещё до поездки на матчи,оставили одного из игроков с температурой в Милане.
Жесть!
А всё тупые и жадные до денег бизнесманы....
В России нет эпидемии,поэтому не стоит делать из мухи слона!
Хотя все хотят перестраховаться,как Урал.
У нас,в Эстонии,одни "редиски на букву п" разрешили провести матч ЛЧ по волейболу между командой с острова Сааремаа и грандом из Милана.И это после того,как там уже начал распространяться этот самый вирус.В итоге провели две встречи,гостевую и домашнюю в Эстонии,так как в Италии был запрет.
И что имеем.На острове,куда всякая зараза добиралась в последний момент,если вообще добиралась,вспышка этого вируса.Десятки заражённых.У итальяшек пять человек по возвращению домой дали положительный результат и сразу же объяснили это посещением Эстонии))),хотя ещё до поездки на матчи,оставили одного из игроков с температурой в Милане.
Жесть!
А всё тупые и жадные до денег бизнесманы....