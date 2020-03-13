ГлавнаяНовости

Президент «Урала» — о матче с «Зенитом»: «Мы прилетели, будем играть»

вчера, 19:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал16:30 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов рассуждает о предстоящем матче «Зенита» в 22-м туре РПЛ, который пройдет при полных трибунах, несмотря на эпидемию коронавируса.

Мы прилетели, будем играть. Решение о проведении матча принимают руководители Петербурга, так что они берут ответственность на себя.

Губернатор Санкт-Петербурга вот так видит эту историю. Наши — по-другому. Но в каждом городе индивидуальный подход. Не вижу ничего страшного в том, чтобы сыграть со зрителями на «Газпром Арене».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» выставил самый молодой состав в XXI веке на матч с «Оренбургом»
Сегодня, 14:03 Комментарии1
«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы над «Ахматом»
Вчера, 23:27 ФотоКомментарии3
«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в Казани без зрителей из-за коронавируса
Вчера, 12:17 Комментарии8
Умяров и Шюррле не сыграют против «Оренбурга»
Вчера, 10:34 Комментарии4
Маркиньос – о победе над «Боруссией»: «Это было действительно очень хорошо»
12 марта Комментарии0
Триппьер: «Мы знали, что получим голевые возможности в игре с „Ливерпулем“»
12 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:16
Президент «Урала» — до матча с «Зенитом»: «Мы прилетели, будем играть»
Президент «Урала» — после матча с «Зенитом»: «Мы пролетели, будем играть»
Levadia
Levadia
сегодня в 06:33
50/50
В России нет эпидемии,поэтому не стоит делать из мухи слона!
Хотя все хотят перестраховаться,как Урал.
У нас,в Эстонии,одни "редиски на букву п" разрешили провести матч ЛЧ по волейболу между командой с острова Сааремаа и грандом из Милана.И это после того,как там уже начал распространяться этот самый вирус.В итоге провели две встречи,гостевую и домашнюю в Эстонии,так как в Италии был запрет.
И что имеем.На острове,куда всякая зараза добиралась в последний момент,если вообще добиралась,вспышка этого вируса.Десятки заражённых.У итальяшек пять человек по возвращению домой дали положительный результат и сразу же объяснили это посещением Эстонии))),хотя ещё до поездки на матчи,оставили одного из игроков с температурой в Милане.
Жесть!
А всё тупые и жадные до денег бизнесманы....
nubom
nubom ответил Александр Алексатов
вчера в 22:23, ред.
кто будет так только ОН
...ООН
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил nubom
вчера в 21:12
...а будет ли играть Зенит?!
кто будет так только ОН
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 21:06, ред.
молодцы реальные МУЖИКИ в отличии от спартачишки у которых "просто "уже и при пяти градусах зимних мерзнет не говоря уже о вирусе где ничтожная командишка сново побежит в КДК НА ТЕМУ ПЕРЕСМОТРА СВОИХ НУДНЫХ Федуном купленых игр
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:18
Удачи уральцам!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:15
Помнится "Урал" в Питере унизили.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:05
время покажет...
nubom
nubom
вчера в 20:05, ред.
...а будет ли играть Зенит?!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:57
Мог бы не играть за 0:3)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100