ГлавнаяНовости

Орлов: «Почему в Петербурге запрет на тысячу человек, а в Москве на пять?»

вчера, 15:12

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал запрет, установленный властями Санкт-Петербурга на проведение мероприятий с числом участников более одной тысячи человек в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

От этого никуда не деться, это общая система, только вот, конечно, возникает маленький вопрос. Почему в Москве цифра 5 тысяч, а в Санкт-Петербурге тысяча? Это пропорция количества населения городов, что ли?

А так, этот процесс идет во всем мире. Мы ничего с этим не сделаем, надо перестраховаться, это необходимая мера. Но у меня вызывает улыбку, почему в Петербурге запрещены мероприятия численностью свыше тысячи человек, а в Москве на 5 тысяч. Кто-нибудь может на этот вопрос ответить?

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов: «„Зенит“ так и не научился взламывать „автобусы“»
Сегодня, 14:18 Комментарии0
Врач «Динамо» – о коронавирусе: «Можно заболеть и не посещая матчи»
Сегодня, 14:12 Комментарии2
Аршавин: «Я огорчен, что „Зенит“ провел два сухих матча»
Сегодня, 14:05 Комментарии2
Директор «Тамбова» поддержал идею приостановить чемпионат России
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Егоров: «Я думаю, что у „Рубина“ будет всё нормально»
Сегодня, 13:50 Комментарии0
Орлов: «Евро-2020 проводить нужно, пусть без зрителей. Нельзя бояться»
Сегодня, 13:21 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:23
У Гены обострение.
pomor 445
pomor 445 ответил Заратустра
вчера в 18:42
Просто Москва лучше Питера.
И щедрее. Что ей какие-то там пять тысяч заражённых москвичей.
pomor 445
pomor 445
вчера в 18:40, ред.
Ответ простой: кто сколько может пожертвовать, столько и ставит. Сколько не жалко.
Заратустра
Заратустра
вчера в 18:15
Просто Москва лучше Питера.
Медив
Медив
вчера в 17:40
Потому что тысяча чертей же!
311
311
вчера в 16:48
Беглову задавать надо этот вопрос, Москва то причем?)
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
вчера в 16:43
Логично...по математике 5...
Project Pandora
Project Pandora ответил cska1948
вчера в 16:35, ред.
Губеры не имеют полномочий, чтобы вводить подобные ограничения в принципе. На законы все болт ложили, начиная с власти.
shur
shur
вчера в 16:30
...смотрю шутники вместе с Орловым здесь гнездятся,здоровья всем,юмористы!!!
cska1948
cska1948
вчера в 16:28
Орлов: «Почему в Петербурге запрет на тысячу человек, а в Москве на пять?»
------------------------
Да потому, что в Москве бордюр, а в Питере паребрик! Потому, что в Москве рассольник называют ленинградским, а в Питере московским. Так как не одна из столиц эту гадость не хочет призновать своей. Исходя из вышеизложенного напрашивается логический вывод: в Питере запрет на тысячу человек ПТОМУ, что в Москве на пять!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:23
Гена ,гордись ! Ваша тысяча стоит пяти тысяч коней ! Так как мы бережём даже тысячу своих от короновируса !! )))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:51, ред.
Попробуйте залезть в головы наших чиновников и тогда получите ответ на интересующий вас вопрос. Хотя я в этом сильно сомневаюсь: там ( в головах) царит порой такой хаос, что сам черт ногу сломит. Почесали в котелках, поковырялись в носу - и решили: пусть будет так! А спроси, почему, внятно не ответят, либо по бумажке прочтут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:50, ред.
В данном случае...Чем ближе цифра к нулю - тем больше выражена забота о населении...

В идеале ... полный запрет...

Но по факту ...По приведенным цифрам.. получается в Питере на сегодня заботятся о людях ровно в 5 раз больше...чем в Москве...
Russian_spb
Russian_spb ответил Footbolista
вчера в 15:40, ред.
ну, может и совпадение просто.
но очень удачное)))
референдум что-то из-за заботы о людях никто переносить не собирается)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:37
Орлов, потому что ты в провинции живёшь, а не в столице.)))))) Как говорится почувствуй разницу.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:33
Это заговор.
Footbolista
Footbolista ответил Russian_spb
вчера в 15:26
Если так то логичнее всех недовольных наоборот собрать в одном месте...
элементарная забота о здоровье людей...не надо передергивать...
Russian_spb
Russian_spb ответил VIPded
вчера в 15:25
и не хлопать, как в Беларуси))
VIPded
VIPded
вчера в 15:19
Вообще больше трёх не надо собираться...)))
Russian_spb
Russian_spb
вчера в 15:18, ред.
этот запрет скорее не против распространения вируса, а против недовольных изменением Конституции и обнулением сроков царя...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:18
Орлов риторические вопросы задаёт. Пусть пойдёт и сам у Беглова спросит. Это же администрация Санкт-Петербурга приняла такое решение
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 15:17
Тебя с усатой шляпой пустят, не cсы.
LOpp
LOpp
вчера в 15:15
в столице 5 тысяч, на периферии 1 тысяча, в чем проблема?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100