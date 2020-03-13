Орлов: «Почему в Петербурге запрет на тысячу человек, а в Москве на пять?»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал запрет, установленный властями Санкт-Петербурга на проведение мероприятий с числом участников более одной тысячи человек в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

От этого никуда не деться, это общая система, только вот, конечно, возникает маленький вопрос. Почему в Москве цифра 5 тысяч, а в Санкт-Петербурге тысяча? Это пропорция количества населения городов, что ли?

А так, этот процесс идет во всем мире. Мы ничего с этим не сделаем, надо перестраховаться, это необходимая мера. Но у меня вызывает улыбку, почему в Петербурге запрещены мероприятия численностью свыше тысячи человек, а в Москве на 5 тысяч. Кто-нибудь может на этот вопрос ответить?