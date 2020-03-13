Орлов: «Почему в Петербурге запрет на тысячу человек, а в Москве на пять?»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал запрет, установленный властями Санкт-Петербурга на проведение мероприятий с числом участников более одной тысячи человек в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.
От этого никуда не деться, это общая система, только вот, конечно, возникает маленький вопрос. Почему в Москве цифра 5 тысяч, а в Санкт-Петербурге тысяча? Это пропорция количества населения городов, что ли?
А так, этот процесс идет во всем мире. Мы ничего с этим не сделаем, надо перестраховаться, это необходимая мера. Но у меня вызывает улыбку, почему в Петербурге запрещены мероприятия численностью свыше тысячи человек, а в Москве на 5 тысяч. Кто-нибудь может на этот вопрос ответить?
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Да потому, что в Москве бордюр, а в Питере паребрик! Потому, что в Москве рассольник называют ленинградским, а в Питере московским. Так как не одна из столиц эту гадость не хочет призновать своей. Исходя из вышеизложенного напрашивается логический вывод: в Питере запрет на тысячу человек ПТОМУ, что в Москве на пять!
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Да потому, что в Москве бордюр, а в Питере паребрик! Потому, что в Москве рассольник называют ленинградским, а в Питере московским. Так как не одна из столиц эту гадость не хочет призновать своей. Исходя из вышеизложенного напрашивается логический вывод: в Питере запрет на тысячу человек ПТОМУ, что в Москве на пять!
В идеале ... полный запрет...
Но по факту ...По приведенным цифрам.. получается в Питере на сегодня заботятся о людях ровно в 5 раз больше...чем в Москве...
В идеале ... полный запрет...
Но по факту ...По приведенным цифрам.. получается в Питере на сегодня заботятся о людях ровно в 5 раз больше...чем в Москве...
но очень удачное)))
референдум что-то из-за заботы о людях никто переносить не собирается)))
но очень удачное)))
референдум что-то из-за заботы о людях никто переносить не собирается)))
элементарная забота о здоровье людей...не надо передергивать...
элементарная забота о здоровье людей...не надо передергивать...