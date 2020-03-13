Черчесов: «Состав сборной на ближайшие матчи планируем объявить в среду»

Наставник сборной России заявил, что список игрок на товарищеские матчи со сборными Швеции и Молдовы будет объявлен 18 марта.

Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора. Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако, ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы. Национальные федерации Швеции и Молдовы уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей.