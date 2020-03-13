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Черчесов: «Состав сборной на ближайшие матчи планируем объявить в среду»

вчера, 17:13

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что список игрок на товарищеские матчи со сборными Швеции и Молдовы будет объявлен 18 марта.

Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора. Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако, ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы. Национальные федерации Швеции и Молдовы уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей.

Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных матчей и целых турниров из-за распространения коронавируса. В связи с этим, по согласованию с администрацией Российского футбольного союза, мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдет во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта. Список игроков молодежной сборной, которая перенесла свой сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию о возможных изменениях в графике подготовки сборной России мы будем оперативно сообщать футболистам, клубам, болельщикам и журналистам.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:41
Это уже никому не интересно - Евро отменяется!
cska1948
cska1948 ответил leopit
вчера в 17:55
Главное,спартачей -пердивщиков не брать,не испытывать судьбу...
В сложившейся ситуации, чтобы не испытывать судьбу, надо отменить эти игры.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:43
А матчей то и не будет....
leopit
leopit
вчера в 17:32
Главное,спартачей -пердивщиков не брать,не испытывать судьбу...
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