Кашшаи: «Красная карточка Карпову в матче с „Ростовом“ – очевидная ошибка»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи поделился мыслями об удалении защитника ЦСКА Вадима Карпова в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).
В матче «Ростов» – ЦСКА в эпизоде со вторым пенальти, назначенным в ворота гостей, Безбородов не увидел контакта между Карповым и Поповым. Но контакт был, так что это нарушение правил. В этом случае вмешался VAR – судьи внимательно посмотрели эпизод, определили нарушение и сообщили об этом главному арбитру. Без них пенальти бы не назначили. Так что VAR нужен футболу!
Следующий вопрос после назначения пенальти – какое наказание вынести Карпову: жёлтую или красную карточку? Безбородову нужно было посмотреть на несколько моментов, чтобы принять решение. Но, к сожалению, он неправильно оценил ситуацию. Показать красную карточку Карпову в том эпизоде – очевидная ошибка. Правильным решением было бы назначение пенальти и жёлтая карточка защитнику ЦСКА.
Ранее стало известно, что красная карточка Карпову была отменена.
и выпрашивал карточку урюк
и выпрашивал карточку урюк
Ещё в кубковой игре надо было наказывать за симуляцию.
Артист,ёпт.
Ещё в кубковой игре надо было наказывать за симуляцию.
Артист,ёпт.
Странное решение, однако!!!
Странное решение, однако!!!
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А вот судьи, которые ДАЖЕ при наличии ВАРа не в состоянии принять верного решения футболу НЕ нужны!
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А вот судьи, которые ДАЖЕ при наличии ВАРа не в состоянии принять верного решения футболу НЕ нужны!