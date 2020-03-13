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Кашшаи: «Красная карточка Карпову в матче с „Ростовом“ – очевидная ошибка»

вчера, 16:30

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи поделился мыслями об удалении защитника ЦСКА Вадима Карпова в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

В матче «Ростов» – ЦСКА в эпизоде со вторым пенальти, назначенным в ворота гостей, Безбородов не увидел контакта между Карповым и Поповым. Но контакт был, так что это нарушение правил. В этом случае вмешался VAR – судьи внимательно посмотрели эпизод, определили нарушение и сообщили об этом главному арбитру. Без них пенальти бы не назначили. Так что VAR нужен футболу!

Следующий вопрос после назначения пенальти – какое наказание вынести Карпову: жёлтую или красную карточку? Безбородову нужно было посмотреть на несколько моментов, чтобы принять решение. Но, к сожалению, он неправильно оценил ситуацию. Показать красную карточку Карпову в том эпизоде – очевидная ошибка. Правильным решением было бы назначение пенальти и жёлтая карточка защитнику ЦСКА.

Ранее стало известно, что красная карточка Карпову была отменена

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АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 23:11
этого симулянта надо наказать чтоб не падал как девочка
и выпрашивал карточку урюк
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 20:33
Карпов заслужил такое отношение судьи.
Ещё в кубковой игре надо было наказывать за симуляцию.
Артист,ёпт.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:39
Ахахаха.......Кашшаи проснулся. А где ты раньше был сразу после матча. Или ждал решения нашего КДК? Тогда зачем ты нужен?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:00
КДК принял решение -- не назначать на 22 тур Безбородова в качестве главного арбитра. И только.
Странное решение, однако!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:42
это запланированная помощь))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:36, ред.
Это все детский лепет. А где реальное наказание судье за грубую и результативную ошибку? " До каких пор брак можно оплачивать.? За такие ошибки нужно лишать оплаты за матч, а за такое судейство безжалостно штрафовать судей Безбородова, Москалева, Левников и разумеется вилкова
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 17:27
Безпородов - питерский подлец.
VIPded
VIPded
вчера в 17:22
Ну разобрались, и хорошо.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:06
Даже Кашшаи понятно что красная карточка Карпову была показана необоснованно. Болельщики ЦСКА и Ростова уже давно об этом сказали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
гинер пояснил мадьяру, кто его поставил во главу судейского корпуса...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:57
Обычно безбородов не эпизоды пеиесматривает а содержимое в чемоданчике пересчитывает.
cska1948
cska1948
вчера в 16:48, ред.
"...Так что VAR нужен футболу..."
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А вот судьи, которые ДАЖЕ при наличии ВАРа не в состоянии принять верного решения футболу НЕ нужны!
beefs
beefs
вчера в 16:40
двойные стандарты...
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