Кашшаи: «Красная карточка Карпову в матче с „Ростовом“ – очевидная ошибка»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи поделился мыслями об удалении защитника ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

В матче «Ростов» – ЦСКА в эпизоде со вторым пенальти, назначенным в ворота гостей, Безбородов не увидел контакта между Карповым и Поповым. Но контакт был, так что это нарушение правил. В этом случае вмешался VAR – судьи внимательно посмотрели эпизод, определили нарушение и сообщили об этом главному арбитру. Без них пенальти бы не назначили. Так что VAR нужен футболу!