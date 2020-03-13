Президент «Урала»: «Будет совещание насчет возможной приостановки РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов готов к тому, что РПЛ приостановят из-за угрозы распространения коронавируса.

Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ , там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.

Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем. Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то ещё разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут… Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат или в стране не объявят какое-то положение, надо играть.