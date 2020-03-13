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Президент «Урала»: «Будет совещание насчет возможной приостановки РПЛ»

вчера, 20:32

Президент «Урала» Григорий Иванов готов к тому, что РПЛ приостановят из-за угрозы распространения коронавируса.

Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.

Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем. Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то ещё разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут… Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат или в стране не объявят какое-то положение, надо играть.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
mars6791
mars6791
сегодня в 13:07
Если ВОЗ обьявил пандемию, то разумно приостановить чемпионат на пару недель, а там видно будет. ( для некоторых команд это шанс поставить игру и покинуть зону вылета).
mars6791
mars6791 ответил XL-965
сегодня в 13:04
Изучайте географию, возможно в ней ответ на ваш вопрос.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:55
Объявите уже итоги как есть сейчас ...
dok66
dok66
сегодня в 10:39
Если приостановят , значит так надо для безопасности людей и страны
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 08:26
Будет значит будет) Тем более в России тоже зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил nikoladolgov
сегодня в 08:12
Охренели бездельники, пока все чемпионаты играли наши три месяца на Мальдивах загорали, и опять на Мальдивы ?
До недавнего времени Мальдивы (государство, состоящее более чем из тысячи островов) считались счастливым курортом, которому удалось избежать опасности коронавируса. Но в 8 марта 2020 года там было впервые зафиксировано два случая заражения Covid-19.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:51
Охренели бездельники, пока все чемпионаты играли наши три месяца на Мальдивах загорали, и опять на Мальдивы ?
Gahi
Gahi
сегодня в 07:10
Главное здоровье! Удачи всем.
112910415
112910415
сегодня в 06:44
сложная тема
есть аргументы в обе стороны
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:30, ред.
Наши кабинетчики только средства осваивают быстро....
А решения принимают только после бессмысленных совещаний или по указке сверху...
Мне кажется мы чемпионы Европы (а возможно и Мира) по совещаниям...
Сотрудник РФС заразился 3-го марта...совещание пройдёт 17-го....
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 03:55
Наоборот в связи с приостановкой футбола в Европе, людям нечего будет смотреть. И соответственно увеличится количество просмотров российского чемпионата. Одни плюсы в продолжении игр РПЛ
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 01:16
Зрелища во время мировой эпидемии? Это бензином тушить пожар. Самое ценное, это жизнь.
XL-965
XL-965
сегодня в 01:16
Как же осточертел весь этот цирк. Почему тогда не останавливают КХЛ, НБА, НХЛ не закрывают станции метро, не останавливают автобусы и не закрывают школы, детские сады и многие другие места скопления людей. Почему именно футбол, кто за этим стоит и какая выгода и для кого
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:38
Ждем окончательного решения.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:52, ред.
По хорошему закрыть не мешало бы.Что делать ,если люди заражаются.Да и без болельщиков игра не игра.
Никита Бычков
Никита Бычков
вчера в 22:24
Зачем в нашей стране эти заразные еуропецы хай сдохнуть у себя, закрыть границы
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:43
Надо от каждой команды премьер лиги выделить лучшего геймера и сыграть друг с другом на приставке в FIFA. Кто победит тому и вручить медали и кубки
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:22, ред.
Удивительная у нас страна ! Там, где все само собой разумеющееся и не требует дополнительных усилий для мозговых извилин, в России превращается в нечто извращенное и непонятное для нормального человека. Соберутся, видите ли, и будут думать, играть при пустых трибунах либо приостанавливать чемпионат. Там, в Европе, кого мы все время охаиваем, уже принято единственно правильное решение - приостановить. А наши высокие лбы только будут решать, да не сегодня, а именно во вторник, когда пройдет очередной тур. И я совершенно уверен, что будут противники такого решения. Не потому, что и без болельщиков остальные участники матчей могут заразиться, а согласно своим каким-то интересам, кои нам неведомы.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:21
Очень много ну, что сделаешь.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:21
Чемпионат остановят это вопрос времени.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Храневец
вчера в 21:15
ЧЕМПИОНАТ ОБНУЛИТЬ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ СРЕДИ БОЛЕЛ !
Точно! А победителя выявить путем жеребьёвки между самыми титулованными - конями и поросятами...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Храневец
вчера в 21:12
Ты не понял. ЧР остановить, чемпионом объявить Зенит пока они на первом места, а то ненароком....
Храневец
Храневец
вчера в 21:06
ЧЕМПИОНАТ ОБНУЛИТЬ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ СРЕДИ БОЛЕЛ !
VIPded
VIPded
вчера в 21:01
Как будет, так и будет...(((
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответил Сп62
вчера в 20:57
Есть врачи, есть эксперты, но решают политики.
Есть врачи, есть эксперты, но решают политики.

Нет! Решает Миллер с Дюковым как им нужно и выгоднее для зенита))))
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:55
Приостановить и всё освободившееся время отдать Черчесову для сборной.
Сп62
Сп62
вчера в 20:54
Есть врачи, есть эксперты, но решают политики.
beefs
beefs
вчера в 20:52
слово за медиками...
112910415
112910415
вчера в 20:43
не может быть : великий Черданцев всю Европу к нам зовёт !
LOpp
LOpp
вчера в 20:39
Да вся Европа приостановила чемпионаты, похоже и в России последний тур сыграем и не запланированный отпуск.
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