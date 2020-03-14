Президент «Брешии»: «Итальянский футбол рухнет, если не наладить финансы»

Президент «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о том как остановка серии А из-за коронавируса может повлиять на финансовую сторону всего футбола в стране.

Правительству нужно уменьшить отчисления с зарплат игроков. При таком варианте государство потеряет 150 миллионов евро. Но разве не будет хуже, если рухнет итальянский футбол, третий по величине бизнес в стране?

По самым оптимистичным прогнозам, чемпионат получится возобновить без зрителей в первую неделю мая. Тогда получится ограничить ущерб. Можно было бы дать игрокам 25 дней отпуска, вернуть их обратно 15 апреля и завершить чемпионат в мае–июне. Но если ситуация станет хуже, то мы потеряем пять месяцев сезона.

Нужно дать скидки телерадиовещателям, которым еще предстоит заплатить за свою долю прав. Также нужно попросить государство о внесении поправок в закон о подоходном налоге для населения, чтобы обеспечить футболистов чистой зарплатой. Потребуется закон, чтобы продлить все однолетние контракты для защиты всех. Если мы этого не сделаем, ущерб будет чуть ли не серьезнее, чем от вирус.