Президент Федерации футбола Франции: «Сейчас не время играть в футбол»

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мыслями о ситуации с приостановкой чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

Называть даты возобновления турниров было бы не очень умно. На сегодняшний день главная цель – победить вирус! Не время играть в футбол. У нас будет целая жизнь, чтобы снова играть в футбол.

Не имеет значения, когда все возобновится. Если получится играть только в конце сентября, то будет сложно. Но можно вернуться в мае, июне или июле. Но какой смысл говорить, что мы собираемся возобновить матчи 13 апреля, 22 апреля или 3 мая? Никто. Когда эпидемия спадет, мы можем принять решение.