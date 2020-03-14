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Президент Федерации футбола Франции: «Сейчас не время играть в футбол»

сегодня, 08:56

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мыслями о ситуации с приостановкой чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

Называть даты возобновления турниров было бы не очень умно. На сегодняшний день главная цель – победить вирус! Не время играть в футбол. У нас будет целая жизнь, чтобы снова играть в футбол. 

Не имеет значения, когда все возобновится. Если получится играть только в конце сентября, то будет сложно. Но можно вернуться в мае, июне или июле. Но какой смысл говорить, что мы собираемся возобновить матчи 13 апреля, 22 апреля или 3 мая? Никто. Когда эпидемия спадет, мы можем принять решение.

Коронавирус и футбол

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Nazi
Nazi
сегодня в 12:11
Чем эти новости переводят? Гугл транслеитом? :)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:20
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