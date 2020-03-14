Кулишев: «„Оренбург“ нуждается в поддержке, так мы победим „Спартак“»

Полузащитник «Оренбурга» поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

Не вижу повода отчаиваться болельщикам ни нам. Новый день, новая игра. В ближайшей игре со «Спартаком» покажем свои лучшие качества, лучше, чем в прошлой игре. Постараемся порадовать болельщиков. Считаю, они должны прийти и поддержать нас.

Любая игра крайняя для нас. «Оренбург» нуждается в поддержке. В прошлой домашней игре со «Спартаком» стадион был полным, и мы победили. Поэтому, считаю, что стадион не должен пустовать.