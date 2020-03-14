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Кулишев: «„Оренбург“ нуждается в поддержке, так мы победим „Спартак“»

сегодня, 11:17
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакИдет первый тайм

Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

Не вижу повода отчаиваться болельщикам ни нам. Новый день, новая игра. В ближайшей игре со «Спартаком» покажем свои лучшие качества, лучше, чем в прошлой игре. Постараемся порадовать болельщиков. Считаю, они должны прийти и поддержать нас.

Любая игра крайняя для нас. «Оренбург» нуждается в поддержке. В прошлой домашней игре со «Спартаком» стадион был полным, и мы победили. Поэтому, считаю, что стадион не должен пустовать.

 

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beefs
beefs
сегодня в 13:03
А сами что не можете?
311
311
сегодня в 12:56
Перекупить судью у Федуна никаких денег не хватит!)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:46
О чем речь, профессионалы обязаны обыгрывать любителей из тapacoвки
Энтропия
Энтропия
сегодня в 12:15
Интересно будет послушать оправдания Тыдески
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:10
Ну так..Со Спартаком булки рвать от усердия, это конечно не с Сочи играть.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 11:51
Бонус за сдачу матча Сочи меньше, чем за победу над Спартаком?
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:44
В игре с Сочи мотивации не было, приказ выполнен....теперь новый приказ...рвать кукан против Спама..поддержка обеспечена.
Миша Вилков
Миша Вилков
сегодня в 11:36
Миллер вас поддержит. Шесть очков на дороге не валяются.
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