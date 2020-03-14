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Бышовец: «„Зенит“ может повторить судьбу ЦСКА после ухода Березуцких»

сегодня, 10:47

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о проблемах в игре «Зенита» во второй части сезона.

Любая команда строится на лучших качествах своих футболистов, на организации игры, которая помогает им раскрыться, на сочетаниях, усиливающих их совместимость. Думаю, именно этого «Зениту» пока не хватает. Если анализировать матч с «Уфой», можно заметить, что позиционная атака петербуржцев была лишена креативности.

Здесь «Зенит» рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода таких игроков, как братья Березуцкие. Нет тех, кто пришел бы им на смену. Да, присутствует молодежь, хорошие иностранцы. Но на построение нового коллектива требуются время и опыт, основанный на результате.

Ранее на эту же тему порассуждал экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин

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tuman960
tuman960
сегодня в 14:18
убрать Семака и креативность появится,а у Бышовца уже давно размягчения мозга,я так и не понял для чего он привёл пример ЦСКА!!!!
112910415
112910415
сегодня в 13:18
после ухода денег это случится
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:09
Толик решил поумничать?!? Как то не очень у него это получилось.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:30, ред.
Ничего общего
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:18, ред.
Атака уж пару-тройку лет как "лишена креативности"......
С уходом Халка,Данни,Жулиано.....
Проход по флангу...навес (Жирков,Сутормин,Смольников,Сантос)...и поиск машущих руками (Дзюбы,Азмуна).....
Наверно к игрокам претензий меньше...чем к тренерам "игру-рисующим"....
Наверно эта предсказуемость...ожидаемость...маловариативность и однообразие в атакующих действиях и есть причина что Зенит уже и не на первом место по забитым мячам и имеет отрицательный результат в итоге двух игр с Уфой в сезоне....

Сейчас уж ничего не изменишь....Азмун по-прежнему использует 1 шанс из 10-ти.....Дзюба без контракта-человек настроения.......Кокорин в командировке....а Дриусси и не был "забивакой"(последний гол 13-го сентября)....А господин Ерохин в роли нападающего рассмешил не только зрителей но походу и самого Семака....

Летом нужна почти полная перезагрузка...даже в ходе последних событий и интервью надо постараться сохранить Кокорина.....наверно он и адаптированный Малком способны внести хоть что то новое в атакующую линию...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:17, ред.
Из ЦСКА ушли а взамен нет никого а в Зените никто не ушёл а пришли более классные, тут больше вопросов к тренеру или к руководству.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:04
Проблема Зенита-сам Зенит. Если не игроки, так само руководство создадут проблему из ничего). Смешные такие). Это Зенит! И такой он нравится!)
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:47
Ща пару икон из Спартака переманят и будут молиться, как на Дзюбу.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 11:45
Только если Витек перейдет в Зенит!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:52
Спорно
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 10:49
Ага, и сотку миллионов гос. денег
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