Бышовец: «„Зенит“ может повторить судьбу ЦСКА после ухода Березуцких»

Российский тренер высказался о проблемах в игре «Зенита» во второй части сезона.

Любая команда строится на лучших качествах своих футболистов, на организации игры, которая помогает им раскрыться, на сочетаниях, усиливающих их совместимость. Думаю, именно этого «Зениту» пока не хватает. Если анализировать матч с «Уфой», можно заметить, что позиционная атака петербуржцев была лишена креативности.