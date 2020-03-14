Бышовец: «„Зенит“ может повторить судьбу ЦСКА после ухода Березуцких»

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о проблемах в игре «Зенита» во второй части сезона.
Любая команда строится на лучших качествах своих футболистов, на организации игры, которая помогает им раскрыться, на сочетаниях, усиливающих их совместимость. Думаю, именно этого «Зениту» пока не хватает. Если анализировать матч с «Уфой», можно заметить, что позиционная атака петербуржцев была лишена креативности.
Здесь «Зенит» рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода таких игроков, как братья Березуцкие. Нет тех, кто пришел бы им на смену. Да, присутствует молодежь, хорошие иностранцы. Но на построение нового коллектива требуются время и опыт, основанный на результате.
Ранее на эту же тему порассуждал экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин.
С уходом Халка,Данни,Жулиано.....
Проход по флангу...навес (Жирков,Сутормин,Смольников,Сантос)...и поиск машущих руками (Дзюбы,Азмуна).....
Наверно к игрокам претензий меньше...чем к тренерам "игру-рисующим"....
Наверно эта предсказуемость...ожидаемость...маловариативность и однообразие в атакующих действиях и есть причина что Зенит уже и не на первом место по забитым мячам и имеет отрицательный результат в итоге двух игр с Уфой в сезоне....
Сейчас уж ничего не изменишь....Азмун по-прежнему использует 1 шанс из 10-ти.....Дзюба без контракта-человек настроения.......Кокорин в командировке....а Дриусси и не был "забивакой"(последний гол 13-го сентября)....А господин Ерохин в роли нападающего рассмешил не только зрителей но походу и самого Семака....
Летом нужна почти полная перезагрузка...даже в ходе последних событий и интервью надо постараться сохранить Кокорина.....наверно он и адаптированный Малком способны внести хоть что то новое в атакующую линию...
С уходом Халка,Данни,Жулиано.....
Проход по флангу...навес (Жирков,Сутормин,Смольников,Сантос)...и поиск машущих руками (Дзюбы,Азмуна).....
Наверно к игрокам претензий меньше...чем к тренерам "игру-рисующим"....
Наверно эта предсказуемость...ожидаемость...маловариативность и однообразие в атакующих действиях и есть причина что Зенит уже и не на первом место по забитым мячам и имеет отрицательный результат в итоге двух игр с Уфой в сезоне....
Сейчас уж ничего не изменишь....Азмун по-прежнему использует 1 шанс из 10-ти.....Дзюба без контракта-человек настроения.......Кокорин в командировке....а Дриусси и не был "забивакой"(последний гол 13-го сентября)....А господин Ерохин в роли нападающего рассмешил не только зрителей но походу и самого Семака....
Летом нужна почти полная перезагрузка...даже в ходе последних событий и интервью надо постараться сохранить Кокорина.....наверно он и адаптированный Малком способны внести хоть что то новое в атакующую линию...