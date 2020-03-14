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Врач «Динамо» – о коронавирусе: «Можно заболеть и не посещая матчи»

вчера, 14:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили поделился мнением о решении провести матч «Зенита» с «Уралом» при зрителях, несмотря на распространение коронавируса.

Смотрите, если на стадионе будут зрители, то эта тема была обговорена. А как не заразиться? Лучше не ходить никуда, что я должен еще ответить? Есть возможность – последний матч проведут, а завтра, может быть, не будет этого. Что нам сейчас обсуждать? Приняли решение – значит все взвесили, ничего страшного нет.

Есть ли причины воздержаться от посещения матча? Это уже личное дело, можете воздержаться. Можно ходить и не заболеть, а можно не ходить и заболеть. К сожалению, это так.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Шишанутый
вчера в 18:04
В респираторе наверно дышать теежло. Он не подойдет для повседневной носки и похода на стадион.
Я на Спартак - ЦСКА видел человека в респираторе на стадионе))
Шишанутый
Шишанутый ответил Igo0rek
вчера в 17:09
Она не поможет. Она защищает предназначена, чтобы человек, который ее носит не чихал и не дышал на других. Чтобы защититься нужен респиратор.
В респираторе наверно дышать теежло. Он не подойдет для повседневной носки и похода на стадион.
Шишанутый
Шишанутый ответил Lucky luciano
вчера в 17:07
обычные маски не защищают здоровых людей
Не 100 % защита но все же есть. Ну все равно лучше в маске чем без. Как то спокойнее в ней.
Igo0rek
Igo0rek ответил Шишанутый
вчера в 15:06
Надо в маске на стадионы приходить и тогда не страшно даже если кто больной будет рядом. Ее как раз хватает на два часа.
Она не поможет. Она защищает предназначена, чтобы человек, который ее носит не чихал и не дышал на других. Чтобы защититься нужен респиратор.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Шишанутый
вчера в 14:58
Надо в маске на стадионы приходить и тогда не страшно даже если кто больной будет рядом. Ее как раз хватает на два часа.
обычные маски не защищают здоровых людей
ДСА
ДСА
вчера в 14:43
В метро опаснее, чем на стадионе.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:20
Надо в маске на стадионы приходить и тогда не страшно даже если кто больной будет рядом. Ее как раз хватает на два часа.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:17
Логика есть прикупив пиво в магазине , для просмотра матча в домашних условиях
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