Врач «Динамо» – о коронавирусе: «Можно заболеть и не посещая матчи»

Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили поделился мнением о решении провести матч «Зенита» с «Уралом» при зрителях, несмотря на распространение коронавируса.

Смотрите, если на стадионе будут зрители, то эта тема была обговорена. А как не заразиться? Лучше не ходить никуда, что я должен еще ответить? Есть возможность – последний матч проведут, а завтра, может быть, не будет этого. Что нам сейчас обсуждать? Приняли решение – значит все взвесили, ничего страшного нет.

Есть ли причины воздержаться от посещения матча? Это уже личное дело, можете воздержаться. Можно ходить и не заболеть, а можно не ходить и заболеть. К сожалению, это так.